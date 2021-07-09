Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?

Vücut ısısının 38 derece üstünde olması yüksek ateş olarak tanımlanır. Yüksek ateşin en belirgin nedenleri arasında ise vücuda yerleşen mikroplara karşı bağışıklık sistemimizin vermiş olduğu etkilerdir. Bu şu anlamada gelebilmektedir; bağışıklık sistemimizin aktif olarak çalıştığını. Fakat bebeklerde ve çocuklarda 40 dereceyi bulan yüksek ateş havale geçirme riskini getirdiği için tehlikeli bir durum söz konusudur. Bu tarz durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Eğer o anda gidecek imkânımız yoksa ateşi düşürmek için neler yapmalıyız? İşte evde ateşi düşürme yöntemleri…
Yüksek ateş durumunda ortaya aslında ateşli havale denilen durum çıkar. Bu tip durum en çok 6 aylık – 5 yaş grubu arası çocuklarda görülür. Ateşli havalenin görüldüğü durumlarda vücut ısısı 39 ve 40 dereceye kadar çıkar. Böyle bir durumda çocuklarda morarma ve bilinç kaybı yaşanabilir. Panik yapmadan çocuğun herhangi bir yere düşmesini, çarpmasını engellemelisiniz. Çocuğunuzu hemen sırt üstü kendinize dönük ve başı yan tarafa doğru bakacak şekilde tutun. Hava kanallarının açık olmasını ve çocuğun nefes almasını sağlayın. Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ulaşın.
Bu sorunun yanıtı aslında yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde uygulanan farklı yöntemler vardır. En tehlikeli yaş grubu ise bebeklerde olan yüksek ateştir. İşte yaş gruplarına göre ateş düşürme yöntemleri:
Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateş nasıl düşürülür?
Yetişkinlerde ateş düşürmek için ne yapmalı?
Bebekler ve çocuklarda uygulanan yöntemler daha tedbirli olduğu için yetişkinlerde ateş düşürülmesi daha kolaydır. Evde ateş nasıl düşürülür? Diyorsanız şu yöntemleri denemenizde fayda var:
Ateşi düşüren yöntemlerden biri de yiyecek ve içeceklerdir. Bazı besinler vücut ısısı dengeler. Ateşe ne iyi gelir? Sorusunun yanıtına bir de size önereceğimiz yiyecek ve içecekleri deneyerek ateşi düşürmeye çalışabilirsiniz. Bu öneriler yetişkinler için geçerlidir. Bebekler ve çocuklar için doktor tavsiyesi dikkate alınmalıdır.
Eğer yüksek ateş problemi var ve siz o anda uygulayabileceğiniz ateş düşürme yolları arıyorsanız en etkili yöntem ılık suda duş almaktır. Suyun derecesi soğuğa biraz daha yakın olmalıdır. 10-15 dakikalık bir duş vücut ısınızı düşürecektir. Duştan sonra varsa ateş düşürücü ilaçlar kullanabilirsiniz. Ateş düşürmek için en yapılır konusunda en mantıklı yöntem bunlardır. Eğer sağlık kuruluşlarına gitme imkânınız varsa ilk tercihiniz orası olmalıdır.