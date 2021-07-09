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Giriş Tarihi: 9.7.2021 13:48 Son Güncelleme: 9.7.2021 13:49

Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?

Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?

İnsanın normal şartlar altında belirli oranlarda vücut ısısı vardır. Bu oranın yüksek olması ateş problemini ortaya çıkartır. Özellikle küçük çocuklarda bu durum daha tehlikeli olabilmektedir. O yüzden çocuğu olan anne ve babaların en çok korktuğu şeylerden biri yüksek ateştir. Yüksek ateş görüldüğü zaman ebeveynler telaşa kapılarak farklı yöntemlere başvurabiliyorlar. Bu yöntemlerin bazıları ateşin daha da artmasına neden olabilmekte. Bu konuda ateşe ne iyi gelir sorusu ön plana çıkıyor. Biz de sizlere ateş nasıl düşürülür, ne düşürür? gibi konu başlıklarını ele alarak konuyla ilgili merak edilen detaylardan bahsedeceğiz.

Vücut ısısının 38 derece üstünde olması yüksek ateş olarak tanımlanır. Yüksek ateşin en belirgin nedenleri arasında ise vücuda yerleşen mikroplara karşı bağışıklık sistemimizin vermiş olduğu etkilerdir. Bu şu anlamada gelebilmektedir; bağışıklık sistemimizin aktif olarak çalıştığını. Fakat bebeklerde ve çocuklarda 40 dereceyi bulan yüksek ateş havale geçirme riskini getirdiği için tehlikeli bir durum söz konusudur. Bu tarz durumlarda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmeliyiz. Eğer o anda gidecek imkânımız yoksa ateşi düşürmek için neler yapmalıyız? İşte evde ateşi düşürme yöntemleri…

YÜKSEK ATEŞE NE İYİ GELİR?

Yüksek ateş durumunda ortaya aslında ateşli havale denilen durum çıkar. Bu tip durum en çok 6 aylık – 5 yaş grubu arası çocuklarda görülür. Ateşli havalenin görüldüğü durumlarda vücut ısısı 39 ve 40 dereceye kadar çıkar. Böyle bir durumda çocuklarda morarma ve bilinç kaybı yaşanabilir. Panik yapmadan çocuğun herhangi bir yere düşmesini, çarpmasını engellemelisiniz. Çocuğunuzu hemen sırt üstü kendinize dönük ve başı yan tarafa doğru bakacak şekilde tutun. Hava kanallarının açık olmasını ve çocuğun nefes almasını sağlayın. Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ulaşın.

ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Bu sorunun yanıtı aslında yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde uygulanan farklı yöntemler vardır. En tehlikeli yaş grubu ise bebeklerde olan yüksek ateştir. İşte yaş gruplarına göre ateş düşürme yöntemleri:

Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateş nasıl düşürülür?

  1. Bebeklik döneminde hastalıklardan korumak için bebekler kat kat giyindirilir. Ayrıca bebeklerin bulundukları oda sıcak tutulur. Yüksek ateş durumunda bebeğin üzerindeki fazla olan kıyafetleri çıkartalım. Özellikle yelek tarzı yünlü giysileri hemen çıkartalım. Odanın sıcaklığını ölçüp 20 dereceye kadar düşürelim.
  2. Anne sütü bu noktada çok önemlidir. Emiyorsa emzirmeye devam edelim, emmiyorsa sevdiği sıvı içecekleri verelim. Çünkü yüksek ateşle beraber sıvı kaybı olacaktır.
  3. Elinizde ateş düşürücü ilaç varsa doktorun ya da kullanma kılavuzunun içinde yer alan bilgilere bakarak uygun dozda verelim. Fitil varsa uygun pozisyonda bebeğe uygulayarak ateşinin düşmesini sağlayabilirsiniz.
  4. Ilık bir su hazırlayarak bebeğe duş aldıralım. Bu sayede vücut ısısı aniden düşmeye başlayacaktır.
  5. Çocukların alnına bez koyarak ateşi düşürmeye çalışmayın. Ateş düşürmek için sirkeli su gibi maddeleri çocuğunuza sürmeyin. Çocuklara antibiyotik vermeyin sadece doktor tavsiyesi üzerine kullanın.

Yetişkinlerde ateş düşürmek için ne yapmalı?

Bebekler ve çocuklarda uygulanan yöntemler daha tedbirli olduğu için yetişkinlerde ateş düşürülmesi daha kolaydır. Evde ateş nasıl düşürülür? Diyorsanız şu yöntemleri denemenizde fayda var:

  • Hafif ılık su ile duş almak
  • Ateş düşürücü ilaç içmek
  • Bol bol su içmek
  • Nefes alabilmek için burnunuzu açık tutun
  • Soğuk bez ile koltuk altı bölgesine aralıklarla kompres uygulayın
  • Oda sıcaklığını düşürmek
  • Bulunduğunuz ortamdan dışarı çıkın, temiz hava alın
  • Rahat giysiler giymek ve fazlalık olan giysileri çıkarmak
  • Bolca dinlenin
  • Kesinlikle sigara içmeyin
  • Kahve, alkol gibi içeceklerden uzak durun

HANGİ YİYECEKLER ATEŞİ DÜŞÜRÜR?

Ateşi düşüren yöntemlerden biri de yiyecek ve içeceklerdir. Bazı besinler vücut ısısı dengeler. Ateşe ne iyi gelir? Sorusunun yanıtına bir de size önereceğimiz yiyecek ve içecekleri deneyerek ateşi düşürmeye çalışabilirsiniz. Bu öneriler yetişkinler için geçerlidir. Bebekler ve çocuklar için doktor tavsiyesi dikkate alınmalıdır.

  • Kuru yemişler
  • Yeşil çay
  • Mor ve koyu kırmızı gıdalar
  • Yeşil gıdalar
  • Zerdeçal ve zencefil
  • Ahududu, Çilek, Mandalina
  • Enginar, Ceviz, Acı biber tozu
  • Kızılcık, Kekik, Pancar
  • Kiraz, Lahana, Elma püresi

EN ETKİLİ ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ

Eğer yüksek ateş problemi var ve siz o anda uygulayabileceğiniz ateş düşürme yolları arıyorsanız en etkili yöntem ılık suda duş almaktır. Suyun derecesi soğuğa biraz daha yakın olmalıdır. 10-15 dakikalık bir duş vücut ısınızı düşürecektir. Duştan sonra varsa ateş düşürücü ilaçlar kullanabilirsiniz. Ateş düşürmek için en yapılır konusunda en mantıklı yöntem bunlardır. Eğer sağlık kuruluşlarına gitme imkânınız varsa ilk tercihiniz orası olmalıdır.

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Ateşe ne iyi gelir, nasıl geçer? En etkili doğal ve bitkisel ateş düşürücüler ile İlaç kullanmadan yüksek ateş nasıl düşürülür?
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