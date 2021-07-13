Adet gecikmesine ne iyi gelir? Adet neden gecikir? Adetim gecikti diyenler için çözüm önerileri

Normal süre içerisinde kadınlarda iki adet arasındaki süre 21 gün ile 35 güne kadar değişmektedir. Genellikle 29-30 günde bir görülen adet, 35 günden uzun olması durumunda adet gecikmesi olarak değerlendirilir ve öyle isimlendirilir.

Yapılan araştırmalar, her dört kadından birisinin adet düzensizliği yaşadığını göstermektedir. Adet gecikmesi hamilelik belirtisine de işaret edebildiği gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Düzensiz bir adet döngüsü çeşitli hastalıkların belirtisi de olabilir. Peki, adet gecikmesinin nedenleri nelerdir? Adet düzensizliği neden olur?

ADET GECİKMESİ NEDEN OLUR?

Stres. Adet dönemi düzensizliğinin en önemli nedeni strestir. Adet dönemini düzenleyen beynin hipotalamus bölgesidir. Stres döneminde yaşanan durumlar, beynin bu bölgesini etkiler ve adet düzensizliğine kaynaklık eder.

Düşük vücut ağırlığı. Adet gecikmesinin bir diğer nedeni olarak düşük vücut ağırlığıdır. Eğer kilonuz, normal kabul edilen kilonuzun %10 altında ise vücudunuzun çalışma şekli değişir ve bu da yumurtlama üzerinde doğrudan olumsuz etki yaratır. Bu durum da adet düzenliği sorununu ortaya çıkartır.

Aşırı kilo ya da obezite. Düşük kilonun tam tersi olarak fazla kilolu ve hatta obezite ayarında olan bir vücut yapısına sahip kadınlarda da adet düzensizliği sorunu baş göstermektedir. Fazla kilo, hormonal değişikliklere neden olur ve bu da adet gecikmesi sorununu ortaya çıkartır.

Polikistik Over Sendromu (PKOS). Yumurtalıklar üzerindeki kistlerin androjen gibi erkeklik hormonlarını fazla üretme süreci adet düzensizliği yaratır. Öyle ki, bu iki durum birbirini tetikler. Androjenlerin fazla olması kistleri arttırıken, kistler de androjenlerin çoğalmasına neden olur. Bu durumun tedavisi ilaçlarla gerçekleşmektedir.

Doğum Kontrol Hapları. Doğum kontrol hapları kullanan bayanlar adet düzensizliği ile sıkça karşı karşıya gelir. Doğum kontrol hapları yapısal olarak yumurtalıklarızın yumurta gelişimini ve yumurta bırakmasını engelleyen östrojen ve progesteron hormonları içermektedir. Belirli aralıklarla kullanılan doğum kontrol hapının kesilmesinin ardından adet düzensizliğini toparlanması 6 ayı bulabilir.

Kronik hastalıklar. Bir yıldan daha fazla süren ya da ömür boyu etkisini gösteren kronik hastalıklar adet düzensizliği üzerinde doğrudan etkilidir.

Erken menopoza girme. Kadınlarda normal olarak 45 ile 55 yaşları arasında menopoz süreci yaşanır. 40 yaş ve daha erken yaşta görülen peri-menopoz dönemi yumurtaların sayısının azalarak adet düzensizliği durumunu ortaya çıkarmaktadır.

Tiroid sorunları. Hipertiroidi yani aşırı aktif veya Hipotiroidi yani az aktif Tiroid bezi de adet düzensizliği veya gecikmesi nedeni olabilir.

ADET GECİKMESİNİN BELİRTİLERİ

Karın ve bel ağrısı hissetmek

Hamile kalma ihtimalinizin olması

Evde yapılan bir gebelik testinin hamile olduğunuzu söylemesi

İki düzenli periyodu kaçırmanız ve nedenini bilmemeniz

Doğum kontrol hapları aldığınızda iki dönem bu hapları almayı atlamanız

İlk regli 16 yaşına kadar görmemeniz

14 yaşına kadar göğüslerinizin büyümemesi ya da kasık tüylerinin gelişmemesi

ADET GECİKMESİNE NE İYİ GELİR?

Zencefil: Menstrüel dönemleri düzenlemek ve adet kanamasını hafifletmek için zencefil çok yararlıdır. Adet düzenini geliştirir ve gecikmiş veya yetersiz dönemleriyle uğraşırken size yardımcı olur. Bir buçuk çay kaşığı taze öğütülmüş zencefili bir fincan suda beş ile yedi dakika kaynatın. Yemekten sonra bunu günde üç kez için. Bunu yaklaşık bir ay veya daha uzun süre uygulayın.

Menstrüel dönemleri düzenlemek ve adet kanamasını hafifletmek için zencefil çok yararlıdır. Adet düzenini geliştirir ve gecikmiş veya yetersiz dönemleriyle uğraşırken size yardımcı olur. Bir buçuk çay kaşığı taze öğütülmüş zencefili bir fincan suda beş ile yedi dakika kaynatın. Yemekten sonra bunu günde üç kez için. Bunu yaklaşık bir ay veya daha uzun süre uygulayın. Tarçın: Tarçın menstrüel periyotları düzenlemek ve menstrüel krampları azaltmak için faydalı olarak kabul edilir. Geleneksel Çin tıbbına göre, vücut için bir ısıtma etkisi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, insülin seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan ve adet düzensizliğini etkilediğinden şüphelenilen hidroksikalkon içerir. Polikistik over sendromlu kadınlarda menstrüel periyotlar için tarçının etkilerini analiz eden bir çalışma halen devam etmektedir. (5)

Tarçın menstrüel periyotları düzenlemek ve menstrüel krampları azaltmak için faydalı olarak kabul edilir. Geleneksel Çin tıbbına göre, vücut için bir ısıtma etkisi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, insülin seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan ve adet düzensizliğini etkilediğinden şüphelenilen hidroksikalkon içerir. Polikistik over sendromlu kadınlarda menstrüel periyotlar için tarçının etkilerini analiz eden bir çalışma halen devam etmektedir. (5) Zerdeçal: Menstrüel döngünün düzenlenmesi ve hormonların dengelenmesi söz konusu olduğunda, zerdeçal harika bir iş çıkarır. Antispazmodik ve antiinflamatuar özellikleri nedeniyle menstrüel ağrıyı azaltmaktadır. Çeyrek çay kaşığı zerdeçalı bir fincana koyun. Sonrasında bir çay kaşığı bal ve sıcak süt ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve günlük olarak için.

Menstrüel döngünün düzenlenmesi ve hormonların dengelenmesi söz konusu olduğunda, zerdeçal harika bir iş çıkarır. Antispazmodik ve antiinflamatuar özellikleri nedeniyle menstrüel ağrıyı azaltmaktadır. Çeyrek çay kaşığı zerdeçalı bir fincana koyun. Sonrasında bir çay kaşığı bal ve sıcak süt ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve günlük olarak için. Rezene: Rezene tohumlarının faydaları sadece mutfaklarda kullanılmasıyla sınırlı değildir, aynı zamanda tıbbi özelliklere de sahiptir. Bu tohumların emmagonene özellikleri vardır, böylece sadece yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda menstrüel akışı da geliştirir. 2 çay kaşığı rezene tohumlarını bir bardak suya koyun. Sabah suyu süzün. Bunu her gün içmeyi deneyin.

Rezene tohumlarının faydaları sadece mutfaklarda kullanılmasıyla sınırlı değildir, aynı zamanda tıbbi özelliklere de sahiptir. Bu tohumların emmagonene özellikleri vardır, böylece sadece yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda menstrüel akışı da geliştirir. 2 çay kaşığı rezene tohumlarını bir bardak suya koyun. Sabah suyu süzün. Bunu her gün içmeyi deneyin. Maydanoz: Maydanoz, menstrüel döngü düzenlenmesinden ve normalleştirilmesinden sorumlu apiol içerir. Her gün bir bardak maydanoz suyu içmek adet döngüsünü daha sağlıklı ve düzenli bir hale getirecektir. Maydanoz ve kişniş yapraklarını bir meyve sıkacağından geçirin. Maydanoz suyunu bir bardağa dökün. Tatlandırmak için bir çay kaşığı şeker koyabilirsiniz. (6)

Maydanoz, menstrüel döngü düzenlenmesinden ve normalleştirilmesinden sorumlu apiol içerir. Her gün bir bardak maydanoz suyu içmek adet döngüsünü daha sağlıklı ve düzenli bir hale getirecektir. Maydanoz ve kişniş yapraklarını bir meyve sıkacağından geçirin. Maydanoz suyunu bir bardağa dökün. Tatlandırmak için bir çay kaşığı şeker koyabilirsiniz. (6) Aloe vera: Düzensiz dönemler için etkili bir evde çaredir. Aloe vera adet kanamasından sorumlu olan hormonların üretimini artırabilir ve düzenli menstrüel döngüsünde yardımcı olabilir. Aloe vera jeli kullanmak için aloe vera yapraklarını alın ve ikiye bölün. Aloe jele 1 yemek kaşığı bal karıştırılabilirsiniz. Bu karışımı kahvaltıdan önce alın. İyi bir sonuç almak için işlemi en az üç ay boyunca tekrarlayın. Bununla birlikte, döneminiz olduğunda herhangi bir aloe vera jeli içmeyin.

Düzensiz dönemler için etkili bir evde çaredir. Aloe vera adet kanamasından sorumlu olan hormonların üretimini artırabilir ve düzenli menstrüel döngüsünde yardımcı olabilir. Aloe vera jeli kullanmak için aloe vera yapraklarını alın ve ikiye bölün. Aloe jele 1 yemek kaşığı bal karıştırılabilirsiniz. Bu karışımı kahvaltıdan önce alın. İyi bir sonuç almak için işlemi en az üç ay boyunca tekrarlayın. Bununla birlikte, döneminiz olduğunda herhangi bir aloe vera jeli içmeyin. Meyve ve sebze suları: Meyve ve sebze suları menstrüel sürelerin artırılmasına yardımcı olabilir. Üzüm suyu ve havuç suyu düzensiz dönem riskini azaltmak için bilinen en iyi meyve sularıdır. Menstrüasyon çok gecikirse, aloe vera suyunu da deneyebilirsiniz. (7)

Meyve ve sebze suları menstrüel sürelerin artırılmasına yardımcı olabilir. Üzüm suyu ve havuç suyu düzensiz dönem riskini azaltmak için bilinen en iyi meyve sularıdır. Menstrüasyon çok gecikirse, aloe vera suyunu da deneyebilirsiniz. (7) Kişniş tohumu: İki bardak suyun içine 1 çay kaşığı kişniş tohumu ekleyin. Su miktarı yarıya düşene kadar kaynatın. Çözümü süzün ve döneminizin başlangıcından birkaç gün önce günde üç kez için. Bu tedavi yöntemini bir, iki ay boyunca deneyebilirsiniz. Alternatif olarak, her gün kişniş suyu da içebilirsiniz.

İki bardak suyun içine 1 çay kaşığı kişniş tohumu ekleyin. Su miktarı yarıya düşene kadar kaynatın. Çözümü süzün ve döneminizin başlangıcından birkaç gün önce günde üç kez için. Bu tedavi yöntemini bir, iki ay boyunca deneyebilirsiniz. Alternatif olarak, her gün kişniş suyu da içebilirsiniz. Safran: 1 çay kaşığı safranı ½ su bardağı suda kaynatın. Miktarı 1 çorba kaşığı kadar azalıncaya kadar kaynatın. Bu infüzyonu üç kısma bölün ve eşit miktarda su ile alın, birkaç gün boyunca her gün üç kez tüketin.

1 çay kaşığı safranı ½ su bardağı suda kaynatın. Miktarı 1 çorba kaşığı kadar azalıncaya kadar kaynatın. Bu infüzyonu üç kısma bölün ve eşit miktarda su ile alın, birkaç gün boyunca her gün üç kez tüketin. Elma sirkesi: Elma sirkesi, adet dönemlerini doğal olarak düzenleyen insülin ve kan şekeri düzeylerini düşürür. 1-2 çorba kaşığı elma sirkesi suyuyla bir bardak suyu yemekten önce günde bir kez içmek düzensiz periyotları engellemeye yardımcı olur. (8)

Elma sirkesi, adet dönemlerini doğal olarak düzenleyen insülin ve kan şekeri düzeylerini düşürür. 1-2 çorba kaşığı elma sirkesi suyuyla bir bardak suyu yemekten önce günde bir kez içmek düzensiz periyotları engellemeye yardımcı olur. (8) İncir: Besleyici bir meyve olan incir, adet gecikmesi sorununu azaltmada büyük ölçüde yardımcı olabilir. Az miktarda incir üzerine su dökün ve içerik yarıya inene kadar kaynatın. Daha sonra menstrüasyon alışılmışa dönene kadar günde bir veya iki kez bunu için. (9)

Besleyici bir meyve olan incir, adet gecikmesi sorununu azaltmada büyük ölçüde yardımcı olabilir. Az miktarda incir üzerine su dökün ve içerik yarıya inene kadar kaynatın. Daha sonra menstrüasyon alışılmışa dönene kadar günde bir veya iki kez bunu için. (9) Nar suyu: Her gün nar suyu içmek düzensiz olan adet döngüsünü normale çevirmek için yardımcı olabilmektedir. Bir bardak taze sıkılmış nar suyu en idealidir. Bu suyu gün içinde 3 parçaya bölerek için.

Her gün nar suyu içmek düzensiz olan adet döngüsünü normale çevirmek için yardımcı olabilmektedir. Bir bardak taze sıkılmış nar suyu en idealidir. Bu suyu gün içinde 3 parçaya bölerek için. Ananas: Daha büyük miktarlarda tüketildiğinde, dönemlerinizi düzene sokmanız gerekiyorsa, etkili bir şekilde adet düzenine yardımcı olabilecek gıdalardan biridir. (10)

Daha büyük miktarlarda tüketildiğinde, dönemlerinizi düzene sokmanız gerekiyorsa, etkili bir şekilde adet düzenine yardımcı olabilecek gıdalardan biridir. (10) Kabak çekirdeği: Düzensiz dönemler için en etkili çarelerden biri kabak çekirdeğidir. Kabak çekirdeği, hormonları dengelemeye yardımcı olduğundan menstrüasyon döngüsünün düzenlenmesinde faydalıdır. Bu balkabağı tohumları fosfor, magnezyum, manganez, bakır, çinko, demir, protein ve esansiyel yağ asitleri için mükemmel bir kaynaktır. Kabak çekirdeğindeki esansiyel yağ asitlerinin varlığı, hormon üretimini arttırmaya yardımcı olur.

Düzensiz dönemler için en etkili çarelerden biri kabak çekirdeğidir. Kabak çekirdeği, hormonları dengelemeye yardımcı olduğundan menstrüasyon döngüsünün düzenlenmesinde faydalıdır. Bu balkabağı tohumları fosfor, magnezyum, manganez, bakır, çinko, demir, protein ve esansiyel yağ asitleri için mükemmel bir kaynaktır. Kabak çekirdeğindeki esansiyel yağ asitlerinin varlığı, hormon üretimini arttırmaya yardımcı olur. Papaya: Papayanın menstrüel periyotların düzenlenmesinde faydalı olduğu düşünülmektedir. İyi bir emmenagog olarak çalışır ve uterus kas liflerinin düzgün biçimde daralmasına yardımcı olur. Stres ve menopozla ilişkili düzensiz dönemler için özellikle yararlıdır. Papaya, C vitamini, karoten, folat, potasyum, pantotenik asit, B vitaminleri, magnezyum, bakır ve lif açısından da zengindir.

Adet düzensizliği durumları çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklı yaşanabilmektedir. Bu süreçte bir doktor kontrolünde muayene olmanızda fayda vardır.