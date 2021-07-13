Elma sirkesi nasıl tüketilir, faydaları nelerdir? Elma sirkesi tok karnına içilir mi?

Sirke türleri arasında en çok tercih edilen elma sirkesi, doğru ve bilinçli tüketildiği takdirde pek çok fayda sağlamaktadır. Kilo verme, kolesterolü düşürme kan şekerini dengeleme gibi etkilere sahip olan elma sirkesi aynı zamanda cilt bakımında da tercih edilen bir sirkedir.

ELMA SİRKESİ NASIL TÜKETİLİR?

Elma sirkesi Türk Mutfağının olmazsa olmazlarından biridir. Salatalar başta olmak üzere yemeklerde tüketilmektedir. Ayrıca vücuda faydalı olduğundan sabah ve akşam günde 2 kez tüketilmesi uygundur. Ancak içerisinde çok fazla asit bulundurmasından dolayı seyrelterek içmek ve aşırı tüketmemek gerekir. Elma sirkesi tüketimi aşırıya kaçıldığında midenin asit dengesini bozacağından dolayı ülser, reflü gibi mide sorunlarına sebebiyet verebilir.

ELMA SİRKESİ TOK KARNINA İÇİLİR Mİ?

Elma sirkesinin sabah kahvaltıdan önce ve akşam yatmadan önce içilmesi önerilmiştir. Peki elma sirkesi tok karnına da içilir mi? Elma sirkesi aç karnına içildiği zaman uzun süre boyunca tokluk hissi vereceğinden dolayı aç karnına içilmesi daha uygundur. Uzun süre tokluk hissi verdiği için elma sirkesi diyet listelerinde de tercih edilir. Ayrıca elma sirkesi tokluk hissi vermesinden dolayı kan şekerinin düşmesini de önlemiş olur.

ELMA SİRKESİ TIKALI DAMARLARI AÇAR MI?

Elma sirkesinin birçok hastalığa şifa olduğu ve pek çok faydasının bulunduğu bilinmektedir. Peki elma sirkesi tüm faydalarının yanında tıkalı damarları açar mı? Evet, elma sirkesinin kalp hastalıklarına karşı da pek çok faydası vardır. Elma sirkesi kalpteki kolesterolü düşürür bu sayede damar hastalıklarında da koruyucu rol üstlenmiş olur. İçinde bulunan asit ve enzimler sayesinde de kanın ince ve sağlıklı akmasını sağlar.

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Birçok faydası bulunan elma sirkesinin en bilinen faydalarından biri Tip 2 diyabet hastalığında görülen belirtileri önlemesi ya da kontrol altına almasıdır. Hastalığın tedavisinde kan şekeri seviyesini normal seviyede tutmak çok önemlidir. Kan şekerini düşürmede büyük bir etkiye sahip olan elma sirkesi, hastalığın tedavisinde tercih edilen bir besindir. Şeker hastalığında da etkili olan elma sirkesi, tüketimi nedeniyle ilaç kullanan şeker hastalarının da ilaçlarını azaltmasına da yardımcı olmuş olur. Elma sirkesinin faydalarından biri de kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Sirkenin vermiş olduğu tokluk hissi sayesinde kişinin kilo alımı da azalmış olur. Aynı zamanda doğal dezenfektan görevi gören elma sirkesi, bazı bakteri ve mikroorganizmaların yok edilmesini sağlar.

Doğal cilt bakımını tercih edenler için de elma sirkesi biçilmiş bir kaftan niteliğindedir. Anti bakteriyel özelliği sayesinde sivilce oluşumun önüne geçmektedir. Cildi sıkılaştıran bir etkiye sahip olan elma sirkesi aynı zamanda vücuttaki et benlerinin kurumasına da yardımcı olmaktadır.

ELMA SİRKESİ NASIL KULLANILIR?

Elma sirkesi salata ve yemeklerde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda suya 1-2 bardak eklenerek de kullanmak mümkündür. Ayrıca elma sirkesi dezenfektan ve doğal bakım malzemesi olarak yine suya katılarak kullanılabilmektedir.

ELMA SİRKESİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Elma sirkesinin birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle Tip 2 diyabet hastalığına iyi gelmektedir. Mide ekşimesi, reflü gibi mide rahatsızlıklarına da iyi gelen elma sirkesi, kolesterolü düşürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca elma sirkesinin kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelmektedir.

ELMA SİRKESİ İÇİLİR Mİ?

Elma sirkesi içilerek tüketilebilir. Ancak asit oranı yüksek bir besin olduğundan dolayı elma sirkesini su ile çözelterek içmek mide de zarara yol açmamak açısından önemlidir.

ELMA SİRKESİ CİLDE NASIL KULLANILIR?

Doğal bir cilt bakım ürünü olarak da görülen elma sirkesi özellikle sivilce tedavilerinde kullanılmaktadır. Elma sirkesi hem yağlı ciltlerin hem de kuru ciltlerin kullanabileceği bir üründür. Tonik olarak da kullanılabilen elma sirkesi 1 litre suya 1-2 kaşık elma sirkesi katılarak elde edilen tonik sayesinde cilde uygulanabilir. Asidik bir özelliğe sahip olduğu için yüze uygulanan elma sirkesi maskeleri yarım saatten fazla ciltte bekletilmemelidir.

Elma sirkesi ayrıca soda ile sentezlenerek de kullanılabilmektedir. 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesiyle 3 yemek kaşığı sodanın karışımıyla elde edilen kür sprey ve pamuk yardımı ile cilde uygulanabilir. Bu uygulama günde iki kez sabah ve akşam tekrarlanabilir.