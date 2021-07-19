Bayramda kalp sağlığı için doğru beslenin

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Büşra Güvendi Şengör:
Kurban etinin hemen tüketilmesi sağlık için uygun değil. Taze kesilmiş et, sert olduğundan pişirmesi ve sindirimi zordur. Etin 1-2 gün buzdolabında dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerekir. Kalp hastaları özellikle bu hususa dikkat etmeli. Kavurma ve kızartma yönteminden ziyade, ızgara ya da haşlama yöntemi tercih edilmesini öneriyoruz. Etler tereyağı veya kuyruk yağı
gibi ilave yağlar kullanılmadan kendi yağıyla pişirilmeli.Kurban Bayramı
'nda kalp ve damar hastalığı olan hastalar kolesterol içeriği yüksek sakatat tüketiminden de kesinlikle kaçınmalı.
'KAHVALTISIZ GÜNE BAŞLAMAYIN'
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi Diyetisyeni Elif Kazel:
Bayramda güne yeterli ve dengeli bir kahvaltıyla başlamak gerekir. Kurban etini de doğru yöntemlerle kendi yağında pişirerek tüketmek gerekir. Yanında mutlaka sebze olmalı. Tatlı tüketiminde de aşırıya kaçılmamalı. Bir dilim baklavanın 250 kalori olduğu göz önünde bulundurulursa çok dikkat etmek gerekiyor. Daha çok dondurma gibi sütlü tatlılar tüketilmesini öneriyoruz.
Diyetisyen Esra Zeynep Yıldız:
Bayram sabahı mutlaka peynir, zeytin, domates, salatalık ve tam buğday ekmeğinden oluşan bir kahvaltı tüketmek gerekir. Bayram süresince et tüketimi fazla olacağından kahvaltıda yumurta tüketilmeyebilir. Yeni kesilen etin sindirimi zor olacağı için öğle yemeğinde tüketmek daha doğru olur. Ayrıca etin yanında bol limonlu salata da doğru seçim olur.