Sık sık duş almak ne kadar sağlıklı?

İnsan cildinin sadece yazın değil her mevsim bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, sık duş almanın özellikle kışın kendisini gösterecek deri kuruluğuna yol açabileceğini belirtti. Çoğunlukla kaşıntı, deri dökülmesi ve rahatsızlık hissi ile belirti veren deri kuruluğunun bazen egzamaya dönebileceğini söyleyen Dr. Küçükoğlu Cesur, "Deri kuruluğu her mevsimde görülebilmesine karşın havalar soğuduğunda daha sık ortaya çıkar. Yaz aylarında sık duş almak, havalar soğuduğunda deri kuruluğu ile karşılaşmamıza neden olabilir" uyarısında bulundu.



DUŞTA İDEAL SU SICAKLIĞI NE OLMALI?

Yaz mevsiminde alınacak önlemlerle cilt kuruluğunun önüne geçmenin mümkün olacağını belirten Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur şunları söyledi:

"Sık aralıklarla duş almak, duşta uzun süre vakit geçirmek, fazla kese yapmak cilt kuruluğunu arttıran etkenlerin başında geliyor. Yıkanmak için kullanılan sabun ve duş jelleri de deride ciddi anlamda kurumaya sebep olacağı için duş esnasında krem ya da yağ tarzında yıkanma ürünleri tercih edilmeli. Duşta sıcak su kullanılması da derinin altındaki nem içeriğini azaltarak cildin kurumasına neden olabilir, bu yüzden duşta ılık su tercih edilmeli."

SAĞLIKLI DUŞ İÇİN ÖNERİLER

Duş sonrasında kullanılacak nemlendirici losyonların derinin kurumasını önlemeye faydalı olacağını ve özellikle deri kuruluğu olan kişilere mutlaka önerildiğini söyleyen Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur, bu konuda yaş faktörünün de önemli olduğunu belirtti. "Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Yaş ilerledikçe cildin yağ üreten bezleri hem sayı hem de aktive olarak azalır. Bu nedenle yaşlı kişilerin duş sırasında alınacak önlemlere daha çok dikkat etmeleri gerekir" ifadelerini kullanan Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, cilt kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



• Özellikle yaz aylarında derinin nemini koruması için bol su tüketilmeli



• Duşta kalış süresi kısa tutulmalı ve ılık su ile banyo yapılmalı

• Sabunlar ciltte kuruluk problemine neden olacağından sabun ve jel yerine krem ya da yağ tarzında yıkanma ürünleri tercih edilmeli

• Duştan sonra mutlaka nemlendirici krem ya da losyonlar kullanılmalı



• Klimanın kullanıldığı yerlerde nem miktarı düşeceği için bulunulan ortam nemlendirilmeli