Poleni Kimler Kullanamaz? Polenin Yan Etkileri Nelerdir?

Polen, içeriğinin oldukça zengin olması nedeni ile insan vücuduna oldukça fazla yarar sağlamaktadır. Polenin içeriğinde bulunan 250'den fazla aktif madde ile polen tıp dünyasının ilgisini de çekmektedir. Poleni kullanan ya da kullanmak isteyen kişiler de yan etkilerini merak etmektedir. Polen dikkatli kullanılmaz ise insan vücuduna kötü etkiler bırakabilir. İşte detaylar…

POLENİ KİMLER KULLANAMAZ?

Polen insanlar için çok faydalı olsa da bazı kişilerin kullanmaması gerekmektedir. Bu kişiler şunlardır:

Hamileler: Hamilelik sırasında arı polenini tüketmek güvenli değildir. Çünkü arı poleni rahmin kasılmasına sebep olacağı ve hamileliği tehlikeye atacağı için hamilelikte tüketilmesi tavsiye edilmez.

Emziren anneler: Emziren anneler arı polenini tüketmekten kaçınması gerekmektedir. Arı polenini emziren annelerin kullanmaması gerekmesinin sebebi emzirme döneminde kullanılan polenin bebeğe ne gibi etkileri yapacağının bilinmemesidir.

Polen ve arı ürünlerine alerjisi olanlar: Arı polenini kullanmak arı ürünlerine ve polene alerjisi olan kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu olayın belirtileri genelde kaşıntı, şişme ve nefes darlığı şeklindedir.

Karaciğer sorunu olanlar: Karaciğer problemleri bulunan kişilerin arı poleni tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.

Fakat poleni kullanmak isteyen kişilerin öncelikle doktorlarına danışması gerekmektedir.

POLENİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Arı polenin bilinen pek yan etkisi bulunmamaktadır. Bulunan yan etkiler genellikle arı ve arı ürünlerine alerjisi bulunan kişilerde görülmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan yan etkiler sersemlik, şişme, halsizlik, nefes darlığı, kaşıntı, dökülme şeklinde kendini belli etmektedir.

POLEN GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Polen zengin içeriği sayesinde insanlar için oldukça faydalı bir besindir. Bu besinin ne kadar tüketilmesi gerektiği ise merak konusudur. Poleni tüketmek isteyen kişilerin öncelikle bir uzmana gözükmesi ardından tüketip tüketmeyeceğine karar vermesi gerekmektedir. Polenin tavsiye edilen günlük kullanım miktarı yarım tatlı kaşığıdır. Tüketilen bu yarım kaşık polen ise sebze ya da meyveler ile birlikte tüketilmelidir. Polenin dozunu kaçırmak, bilinçsizce tüketmek insan vücuduna fayda değil zarar sağlayabilir. Bu sebeple polen tüketimine dikkat etmek gerekmektedir.

POLEN NASIL KULLANILIR?

Polen hastalıklar için sıkça tüketilen bir besindir. Bu besinin tüketmek isteyen bireyler ise poleni nasıl kullanmaları gerektiğini merak etmektedirler. Poleni kullanmadan mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir. Günlük kullanım tavsiyesi yarım tatlı kaşığı olan polenin aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Yarım tatlı kaşığı kuru ya da yaş poleni bir bardak süt veya meyve suyuna karıştırarak içilebilir.

Yarım tatlı kaşığı kuru ya da yaş poleni tahılların (granola, yulaf vb.) içerisine karıştırıp kahvaltı ve ara öğün şeklinde tüketebilirsiniz.

Yarım tatlı kaşığı kuru ya da yaş poleni bal ile karıştırıp tüketebilirsiniz.

Genellikle sabah kahvaltıdan önce veya sonra tüketilmesi tavsiye edilir.

POLEN HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

Polenin vücuda pek çok faydası bulunmakta. Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkün:

Arı poleni anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu için ağrıları azaltır.

Menopoz semptomlarını hafifletir.

Multipl skleroz semptomlarını azaltır.

Kabızlık, ishal, enterit ve kolit gibi gastrointestinal problemler için kullanılır.

Kolesterol hastalığına iyi gelir. Yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Osteoporoz tedavisinde umut vaat eden bir besindir

POLEN İLTİHABA İYİ GELİR Mİ?

Polen kullanmak insan vücudu için oldukça faydalıdır. Polenin faydaları saymak ile bitmez. Polenin saymak ile bitmeyen faydaları arasında içerisindeki güçlü antioksidanlar sebebi ile iltihabı önleyici etkileri bulunmaktadır. Fakat poleni dengeli bir biçimde tüketmek çok önemlidir. Poleni dikkatsiz bir şekilde kullanmak insan vücuduna ciddi zararlar verebilmektedir.