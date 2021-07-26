Poleni Kimler Kullanamaz? Polenin Yan Etkileri Nelerdir?

Polen, içeriğinin oldukça zengin olması nedeni ile insan vücuduna oldukça fazla yarar sağlamaktadır. Polenin içeriğinde bulunan 250'den fazla aktif madde ile polen tıp dünyasının ilgisini de çekmektedir. Poleni kullanan ya da kullanmak isteyen kişiler de yan etkilerini merak etmektedir. Polen dikkatli kullanılmaz ise insan vücuduna kötü etkiler bırakabilir. İşte detaylar…
POLENİ KİMLER KULLANAMAZ?
Polen insanlar için çok faydalı olsa da bazı kişilerin kullanmaması gerekmektedir. Bu kişiler şunlardır:
Fakat poleni kullanmak isteyen kişilerin öncelikle doktorlarına danışması gerekmektedir.
POLENİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Arı polenin bilinen pek yan etkisi bulunmamaktadır. Bulunan yan etkiler genellikle arı ve arı ürünlerine alerjisi bulunan kişilerde görülmektedir. Bu nedenle ortaya çıkan yan etkiler sersemlik, şişme, halsizlik, nefes darlığı, kaşıntı, dökülme şeklinde kendini belli etmektedir.
POLEN GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Polen zengin içeriği sayesinde insanlar için oldukça faydalı bir besindir. Bu besinin ne kadar tüketilmesi gerektiği ise merak konusudur. Poleni tüketmek isteyen kişilerin öncelikle bir uzmana gözükmesi ardından tüketip tüketmeyeceğine karar vermesi gerekmektedir. Polenin tavsiye edilen günlük kullanım miktarı yarım tatlı kaşığıdır. Tüketilen bu yarım kaşık polen ise sebze ya da meyveler ile birlikte tüketilmelidir. Polenin dozunu kaçırmak, bilinçsizce tüketmek insan vücuduna fayda değil zarar sağlayabilir. Bu sebeple polen tüketimine dikkat etmek gerekmektedir.
POLEN NASIL KULLANILIR?
Polen hastalıklar için sıkça tüketilen bir besindir. Bu besinin tüketmek isteyen bireyler ise poleni nasıl kullanmaları gerektiğini merak etmektedirler. Poleni kullanmadan mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir. Günlük kullanım tavsiyesi yarım tatlı kaşığı olan polenin aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.
POLEN HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?
Polenin vücuda pek çok faydası bulunmakta. Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkün:
POLEN İLTİHABA İYİ GELİR Mİ?
Polen kullanmak insan vücudu için oldukça faydalıdır. Polenin faydaları saymak ile bitmez. Polenin saymak ile bitmeyen faydaları arasında içerisindeki güçlü antioksidanlar sebebi ile iltihabı önleyici etkileri bulunmaktadır. Fakat poleni dengeli bir biçimde tüketmek çok önemlidir. Poleni dikkatsiz bir şekilde kullanmak insan vücuduna ciddi zararlar verebilmektedir.