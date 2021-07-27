Polen nasıl tüketilir? Arı poleni günde ne kadar tüketilmeli?

İnsan sağlığı için pek çok faydası bulunan ancak bazı kişiler için sağlık sorunlarına da yol açan polenin içerisinde 27 farklı madensel tuzun bulunmasının yanı sıra karbonhidrat, 22 tür aminoasit, doğal hormon, pigment ve ferment içerir. Polende aynı zamanda A, H, C, P, E, D vitaminleri ile birlikte sodyum, nikel, çinko, silisyum ve magnezyum da yer alır. Çiçeklerde bulunan polenler takviye bir besin maddesi olarak tüketilebilir. Polenler bağışıklık sistemini güçlendirirken saç, kemik ve tırnakların da daha güçlenmesine yardımcı olur.

POLEN NASIL TÜKETİLİR?

Polen nasıl kullanılır ve tüketilir sorusu kişilerin en çok merak ettiği konuların başında gelir. İşte polenin nasıl kullanılacağına ilişkin tüketim önerileri:

Polen kahvaltılarda tüketilebilir. 1 tatlı kaşığı kadar poleni yoğurdunuza ya da yulaf ezmenize katarak yiyebilirsiniz.

Polenler sütlü tatlılar içerisine eklenerek de tüketilir.

Meyve suları, sütle hazırlanan içecekler içerisine çay kaşığı poleni katarak hazırladığınız bu suları içebilirsiniz.

Bal ile polen tüketimi de önerilen yöntemlerden biridir.

ARI POLENİ GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Arı poleni tüketiminde kullanılan ölçü önemli bir yer tutar. Çocuklar için gün içerisinde tüketilmesi önerilen polen miktarı 12 tatlı kaşığıdır. Yetişkinler için önerilen polen tüketimi ise 24 kaşığı olarak önerilir. Ancak alerjisi bulunan kişilerin polen tüketiminden kesin olarak kaçınması gerekmektedir.

POLEN HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

Polen pek çok hastalığa iyi gelir ve faydası saymakla bitmez.

Polenin antioksidan özelliği bulunur. Bu içerik sayesinde yaşlanma gecikir ve hücreler yenilenir.

Polenin içerisinde farklı bileşenler bulunur. Bu yüzden düzenli tüketimde kişilere enerji veren bir maddedir.

Arı poleni cilt rahatsızlıkları için de iyileştirici ve koruyucu bir özelliğe sahiptir. Özellikle egzema ya da sedef şikayetleri olan kişilerin kullanması önerilir. İçeriğinde yer alan vitamin ve amino asit maddeleri cilt yapısının korunmasını sağlar.

Polen alerjisi olmayan kişilerde solunum yolları için de olumlu etkilere sahiptir. Bronşit ya da astım gibi hastalıklara sahip olan kişilerin tüketilmesi önerilen bir besin maddesidir.

Polen alerjisinin yanı sıra farklı alerjik hastalıklara ise iyi gelen bir besindir. Özellikle sinüs kaynaklı alerjilerin tedavisinde iyi gelir.

İçeriğindeki yardımcı enzimler sayesinde sindirim ve bağışıklık sistemini düzenler. Bağırsakları mikrop ve zararlı bakterilerden korur. Düzenli kullanım ile antibiyotik etkisi yaratır.

Arı poleni aynı zamanda prostat sorunu olan kişilerin de tüketebileceği bir maddedir. Prostat sorunlarının ortaya çıkmasında önleyici bir rol üstlenir.

Erkeklerde ve kadınlarda görülen kısırlık sorunlarına iyi geldiği bilinir. Düzenli polen tüketimi ile yumurtalıklar daha düzenli bir şekilde çalışır.

Arı poleninin kalp ve damar sağlığını koruduğu da bilinmektedir. Antioksidan içeriği ile damar sağlığını korur, kalp krizi riskini en aza indirir. Kanda pıhtılaşmayı da engeller.

ARI POLENİ ÇOCUĞA NASIL VERİLİR?

Arı poleni tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Özellikle çocuklarda kullanılan miktar önemli bir yer tutar. Günde 12 tatlı aşığı tüketilebilir. Çocukların rahatlıkla polen tüketmesi için bunları yoğurtlara, süte ya da meyve sularına katarak tüketilmesi sağlanabilir.