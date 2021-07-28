Yerli aşıda FAZ-2’de 340 gönüllü aşılanıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya'nın verdiği bilgiye göre; Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Covid-19'a karşı yerli olarak geliştirilen VLP temelli aşının Faz-2 aşamasında 340 gönüllü ile çalışmaya alındı. Bunların 81'inin birinci dozları Yedikule'de yapıldı. Pazar günü de 2.dozları yapılmaya başlandı.

81 GÖNÜLLÜNÜN AŞILARI TAMAMLANDI

Ülkemizin güzide akademisyenlerince geliştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen, dünyanın en yenilikçi aşılarından olan VLP temelli aşının Faz-1 çalışması daha önce başarı ile sonuçlandırılmıştı. VLP aşısının Faz-2 aşamasının Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 3 merkezde yapılacağı duyurulmuştu. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinin ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde de aşılama çalışmalarına başlanmış olup, daha önceden istekli olarak kayıt olan gönüllüler aranmaya başlanmıştı. 340 gönüllünün 81'inin aşıları tamamlandı.