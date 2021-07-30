LÖSEV'den vicdan hırsızlarına karşı uyarı! Hasta çocuklar adına bağış yalanı

Lösemili ve kan hastası çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Ankara merkezli Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan sahtekârlık uyarısı geldi. 81 ilde organize olarak kapı kapı dolaştığı tespit edilen kişilerin, "LÖSEV'den geliyoruz, gazete ve dergimizi almak istemez misiniz" sorusunun ardından, vatandaşlardan para talep etmesi LÖSEV'i harekete geçirdi.

Kapı kapı dolaşarak, sahte makbuz ve kimliklerle para toplayan veya eşya satan kişilerin LÖSEV ile bir bağlantısının olmadığını dile getiren LÖSEV yetkilileri şunları kaydetti:

"Minik bedenler üzerinden duygu sömürüsü yaparak para kazanma telaşında olan kişileri asla affetmeyeceğiz. Her türlü hukuki yola başvurup ceza almalarını sağlayacağız. LÖSEV adına gazete sattığını, bağış topladıklarını belirten kişiler kapı kapı geziyor. Neredeyse bizden iyi çalışıyorlar. Yaptıkları iş hem itibarımıza zedeliyor hem de lösemili çocuklarımızın hakkına giriyorlar. Bu tarz durumlarda hemen 155 polis imdat ve 0312 447 06 60 LÖSEV imdat telefonlarına ihbar edin. Konuyla alakalı araştırmalar yapıldıktan sonra hukuki yollara anında başvurulacak ve gerekli işlemler başlatılacaktır. Vakfa bağışları kurumsal yollardan yapmakta fayda var. 3406'ya boş mesaj, internet üzerinden ya da bankaların LÖSEV hesabına bağış yapılabilir."