Meyveler susuzluğu gidermez

Havaların aşırı sıcak olduğu bugünlerde vücudumuzun günlük su ihtiyacını karşılamak sağlığımızı korumak için daha önemli hale geliyor. Üstelik yazın sulu meyvelerini tüketmenin su ihtiyacını karşılayacağına dair yanlış inanışlar da böbrek ve sindirim sistemi sorunları yaşanmasının önünü açıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, vücudumuzun yaklaşık yüzde 55-60'ının sudan oluştuğunu belirterek "Su yerine çay, kahve, meyve suyu içmek, sulu meyve yemek bu ihtiyacımızı gidermez. Fazla kalori almamıza yol açar. Su ihtiyacımızı suyla karşılamak altın kurallardan biridir" dedi.

SU İHTİYACI VÜCUT AĞIRLIĞIYLA YAKINDAN İLİŞKİLİ

Gün içerisinde böbrekler, sindirim sistemi ve terleme yoluyla ortalama 2-2.5 litre su kaybedildiğini yazın bu miktarın daha da arttığına değinen Çisem Gündüz, "O nedenle yaz mevsiminde daha çok su içmemiz gerekiyor" hatırlatmasında bulundu. Herkesin günlük su ihtiyacı kilosuna göre değiştiğini ideal su tüketimi miktarını bulabilmek için vücut ağırlığını (kg) 30 ile çarpmak gerektiğini anlatan Çisem Gündüz "Örneğin, 60 kg ağırlığındaki bir kişinin günlük su ihtiyacı 1800 ml yani 1.8 litre olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gün içerisinde tüketilen yiyecekler ve içecekler ya da egzersiz gibi faktörler bu miktarın değişmesinde rol oynar" diye konuştu.

SUSAMAYI BEKLEMEDEN SU İÇİN

İdrar renginin su tüketimi hakkında bilgi verdiğini söyleyen Çişem Gündüz, "İdrar renginizin ne kadar koyu ise o gün o kadar az su içmişsiniz demektir. Açık renkli idrar ise vücudunuzun ihtiyacı kadar su içtiğiniz anlamına geliyor. Su ihtiyacımızı suyla karşılamak altın kurallardan biridir. Genellikle yapılan hatalardan biri su yerine çay, kahve, meyve suyu gibi içecekler ile karşılamaya yönelmektir. Ancak bu fazladan kalori almanıza neden olduğu gibi su ihtiyacınızı da tam anlamıyla karşılamaz. Özellikle yaz aylarında yapılan hatalardan biri ise su içmek yerine karpuz gibi serinletici ve sulu meyveler yemektir. Karpuzun yüksek miktarda su içerdiği doğru olmakla birlikte şeker içeriğinin de yüksek olduğu unutulmamalıyız. İki üçgen dilim karpuzun bir porsiyon meyveye karşılık geldiğini düşünürsek susuzluğumuzu gidermek için günlük tüketmemiz gereken meyve porsiyonunu fazlasıyla aşmış oluruz." diye sözlerini tamamladı.