Çörek otu yağı faydaları nelerdir? Sabah aç karnına çörek otu yağı nasıl kullanılır, tüketilir?

Asya bölgesine ait bir bitki olsa da Türk mutfağının da demirbaş baharatlarından biri olan çörek otu, poğaça ve böreklerin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkar. Yemeklerdeki kullanımının yanı sıra çörek otu doğal tedavi yöntemi olarak da kullanılır. Saç bakımında cilt yaralarına kadar pek çok içerikte çörek otu tercih edilir. Her derde deva olarak tanımlanan çörek otu hakkında merak edilen, kullanımı ve bilinmeyen faydaları hakkındaki tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

ÇÖREK OTU FAYDALARI

Kas ve eklem ağrılarını azaltır.

Uykuyu düzene sokar.

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Dizanteriye karşı yararlıdır.

Hemoroit hastalarına iti gelir.

Mide bulantısı ve kabızlığın kısa sürede geçmesini sağlar.

Sinüzite faydalıdır.

Kalbe iyi gelir. Saç dökülme tedavisinde kullanılır. Kırıkları onarır.

Stres ve gerginliği azaltır, rahatlama sağlar.

Şekeri dengeler, yüksek kolesterolü düzenler.

Cinsel iktidarsızlığı ortadan kaldırır.

Astım, öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelir.

ÇÖREK OTU YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu yağı kurumuş ciltleri nemlendiriyor. Özellikle deri çatlamalarına iyi gelen çörek otu yağı cildi parlak göstererek diri tutuyor. İşte çörek otu yağının cilde mucizevi faydaları;

Kurumuş ciltleri nemlendirir, Deri çatlamasına iyi gelir, Sivilce ve aknelere karşı iyi kullanılabilir, Sedef hastalığının iyileşmesini sağlar, Egzamalara ve cilt rahatsızlıklarına karşı kullanılabilir, Cildi parlaklaştırarak güzel görünmesini sağlar, Ayaklardaki mantarı yok eder, Güneş yanığı veya lekelerine karşı kullanılabilir.

ÇÖREK OTU NASIL KULLANILIR?

Çörek otu kullanım alanlarına göre değişiklik gösterir. Direkt olarak börek ve poğaça gibi ürünlerin üzerine dökülerek kullanılabilir. Bunun yanı sıra çörek otu yağı olarak da tercih edilebilir.

ÇÖREK OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Fayda yönünden sayısız özelliği bulunan ve doğal ilaç olarak kabul edilen çörek otunun da fazla kullanımı zarar verebilir. Fazla yenildiği zaman baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve hissizliğe yol açar. Alerji durumlarında ise vücutta kızarıklık ve kaşıntıya neden olur. Bu yüzden çörek otu kullanımında dikkatli olunmalıdır.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Çörek otu ezilmiş bir şekilde tüketilmemelidir. Bunun nedeni ise içerisinde yer alan uçucu yağların uçmasıdır. Çörek otu tüketiminde direkt olarak tohum hali kullanılmalıdır. Çörek otunu tüketmek isteyenler kurabiye, salata, börek ve poğaça çeşitlerinde bir süsleme malzemesi olarak üst kısma dökebilir. Bunun yanı sıra emeklerden ve kahvaltılardan önce aç karnına 1 tatlı kaşığı çörek otu çiğnemek, metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır.

ÇÖREK OTU İLE VAJİNAL MANTARIN BİTKİSEL TEDAVİSİ

Çörek otu pek çok alternatif tıp tariflerinde kullanılır. Kişiler hastalıklarına evde doğal yöntemler ile çözüm bulmak ister. Kadınların sıklıkla yaşadığı vajinal mantar sorununda da çörek otunun faydalarından yararlanılabilir. Vajinal mantar hastalığı florada yer alan mantar ve bakterilerin belirli dönemlerde çoğalmasıyla meydana gelir ve candida denilen mantar hücresi hızlıca çoğalır. Bu da vajinada kaşıntıya, kızarma ve akıntıya yol açar. Çörek otu ile vajinal mantar tedavisi için tek yapmanız gereken tohum olarak ya da yağ halini yemeklerin içerisinde tüketmektir.

ÇÖREK OTU ZAYIFLATIR MI?

Pek çok bitki zayıflama dönemlerinde size yardımcı olabilir. Çörek otu da bunlardan biridir. Ancak çörek otunun tek başına zayıflatacağı düşüncesi yanlıştır. Çörek otu zayıflama programlarında takviye olarak kullanılmalıdır. Bunun için uygulayacağınız tariflerden biri yoğurt kürüdür. Bu kürde yoğurdun içine 1 yemek kaşığı çörek otu ekleyerek akşam yemeğinde 30 dakika ya da 1 saat önce tüketmelisiniz. Bu işlem yemek öncesi metabolizmayı hızlandırır. Taneli bir şekilde çörek otunu tüketemeyenler yoğurt kürünü çörek otu yağı ile yaparak da yiyebilir. Burada kullanım oranı 1 çay kaşığını aşmamalıdır.