Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

Karabaş otu faydaları ve zararları nelerdir? Birçok hastalığa iyi gelen karabaş otu faydaları ve zararlarıyla merak ediliyor. Karabaş otunun içerisinde bulunan anti bakteriyel ve antioksidan özellikler Bağışıklık sistemindeki serbest radikalleri azaltarak hastalıklara karşı vücut direncini artırır, kötü kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp damar hastalıklarını engeller. Öte yandan sinüzit, öksürük, kronik nezle ve ateşli soğuk algınlığı tedavisinde yararlanılır. Bu bitki sinir hücrelerini yatıştırarak sakinleştirici özelliğiyle mutfak raflarından eksik olmuyor. Zira, çocukların kullanması hiçbir şekilde tavsiye edilmezken hamile ve emziren annelerinde kullanmaları önerilmez. Peki Karabaş otu faydaları ve zararları nelerdir? Karabaş otu ne işe yarar, neye iyi gelir?

KARABAŞ OTU FAYDALARI NELERDİR?

İnsan sağlığına faydalarıyla inanılmaz etkilere sahip olan karabaş otu faydalarıyla mucize yaratıyor. İçerisinde bulunan vitamin ve minerallerle mutfak raflarından eksik olmayan karabaş otu şifalı bitkiler arasında yer alıyor. İçerisine zerdeçal, zencefil ve limon ekleyerek tadını tatlandırarak tüketebilirsiniz. Geleneksel Tıpta beyin süpürgesi olarak bilinen karabaş otu; nörolojik hastalıklar, astım, kalp ve kan dolaşımı için eski tıp alimlerinin reçetelerine girmiştir. Günümüzde de kullanım alanı oldukça geniştir.

İşte karabaş otunun mucizevi faydaları;

Kansere karşı vücudu koruyor. Özellikle meme, prostat, pankreas, bağırsak ve beyin kanserlerinde hücrelerin büyümesini engellediği söyleniyor,

Sinirden dolayı yaşanan baş ağrılarını iyileştiriyor,

Mide ve bağırsak yaraların da iyileştirici etkiye sahip,

Sigarayı bırakmak isteyenler karabaş otunu deneyebilir. (1 su bardağı suya 5 gram karabaş otundan ekleyip 3 dakika kaynatın ve süzün. Her canınız sigara istediğinde bu sudan birkaç yudum içebilirsiniz)

Yanıklara iyi gelir,

Tümör rahatsızlıklarında etkili,

Antiseptik özelliği bulunuyor,

Kan dolaşımının düzenlenmesinde yardımcı,

Balgam sökücü özelliğe sahiptir,

Ciltte meydana gelen şişlik, kızarıklık ve aknelere iyi gelmektedir ve cildin rahatlamasını sağlar,

Karabaş otu, saç sağlığını korur ve saçların daha bakımlı görünmesini sağlar,

KARABAŞ OTU ZARARLARI NELERDİR?

Karabaş otu zararları arasında fazla tüketim sonucunda karın ağrısı riski yer alır. Öte yandan aşırı kullanımı, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma ile sonuçlanabilir. Uzun süreli kullanımı, böbrek ve karaciğer sorunlarına neden olabilir. Karabaş otunu hamileler, hassas cildi olanların kullanması tavsiye edilmez.

KARABAŞ OTU NEREDE BULUNUR?

Karabaş otu Akdeniz Bölgesinde yetişir. Kuraklığa dayanıklı bir bitki türüdür. Şifalı bitkilerden biri olan lavanta ile aynı aileye mensup 'yalancı lavanta', 'gargan' ve 'keşiş otu' isimleriyle de bilinmektedir.

KARABAŞ OTU ZAYIFLATIR MI?

Karabaş otu genellikle soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyon tedavisinde iyi geliyor. Bunun yanında hazımsızlığı giderebilir, bağırsak hareketlerini arttırırak kabızlık sorunlarını giderir ve bu kilo vermeye yardımcı olabilir.

KARABAŞ OTU SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN KULLANILIR MI?

Sigarayı bırakmak isteyenler karabaş otu çayını tüketebilir. Karabaş otu sigaraya olan isteği azaltır ve az içilmesini sağlar.

KARABAŞ OTU ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Karabaş otu çayının faydaları arasında sakinleştirici özelliği yer alır. Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı koruyuculuğuyla karabaş otu hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

Karabaş otu çayı hazırlamak için;

Bir tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otunu kaynamakta olan bir su bardağı suyun içine atın. Ağzı kapalı olacak şekilde, 2-3 dakika boyunca kaynatın. Çayın soğumasını beklemeden, suyunu süzün.

Süzüldükten sonra tatlandırmak isterseniz içerisine bir çay kaşığı bal ya da birkaç damla limon suyu ilave edebilirsiniz. Sıcakken tüketilmelidir.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otunu dilerseniz çayını yapıp tüketebilir dilerseniz yağını kullanabilirsiniz. Karabaş otu yağı kuru ciltlere iyi geliyor. Çayı ise dinlendirici ve sakinleştirici özelliğiyle biliniyor.

KARABAŞ OTU NE İŞE YARAR? KARABAŞ OTU NEYE İYİ GELİR?

Karabaş otu sağlığa birçok faydası bulunuyor. Karabaş otu içerisinde kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum bulunur. Karabaş otu daha çok vücudun dış kısmına fayda sağlamakla birlikte kısmen iç organlar içinde bazı faydaları vardır. Özellikle ruh ve sinir sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ön plana çıkıyor. Öte yandan, ciltte oluşan yaralara karabaş otundan koyulduğunda yaralarda hızlıca iyileşme görülür.

İşte karabaş otunun bilinmeyen faydaları…