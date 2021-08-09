Mide ağrısı sırta ve göğse vurur mu? Mide ağrısı en çok nereye vurur?

Mide ağrısının pek çok nedeni olabilmektedir. Bunlar arasında pek tabii midede gerçekleşen ülser, gastrit ve reflü gibi sorunlar başı çekmektedir. Ancak bunların yanı sıra, karaciğer ve akciğerlerdeki bir rahatsızlığın mideye sıçraması, mikrobel faaliyetler, dolaşım, sindirim ve boşaltım sistemindeki sorunlar da mide ağrısına neden olmaktadır. Ayrıca, düzensiz beslenme, yoğun stres, yorgunluk, uyku düzeninin olmaması, ağır antrenmanlar gibi sosyal faaliyetler neden olabileceği gibi depresyon ve psikoz etkiye sahip psikolojik rahatsızlıklar da mide ağrısına neden olabilmektedir. Bunların dışında, regl, ergenlik ve hamilelik dönemi gibi dönemsel faktörler de mide ağrısını tetikleyici durumlardır. Merak edilen bir soru olarak da, mide ağrısının vücuttaki etkilerinin neler olduğudur. Pek çok koşulda gerçekleşebilen mide ağrısı, vücutta pek çok farklı noktaya da şirayet edebilmektedir. Mide ağrısı nereye, hangi organlara vurur? Mide ağrısı bele, sırta, kalbe vurur mu?

MİDE AĞRISI KALBE VURUR MU ?

Mide ve kalp birbirlerine yakın organlardır ve birisinde ortaya çıkan bir sorun diğerine etki edebilmektedir. Özellikle regl ve ergenlik dönemi gibi hormonel bazlı mide ağrılarında vücut içindeki dolaşım sistemini etkileyen birtakım faktörlerde değişiklik gözlenmektedir. Özellikle adet döneminde rahim ve mide arasında biriken kan basıncından dolayı kalbe etki etmesi sık rastlanılan bir durumdur. Bunun yanı sıra, ilerlemiş mide iltihaplanması vakalarında da kalbe etki eden ağrılar saptanır. Mide bölgesindeki şişkinlik de, mide ağrısına en çok sebebiyet veren koşullardandır. Söz konusu şişkinliklerde, kalbin yanı sıra mide ağrısının dalak ve diyaframa da ağrı etkisi verdiği bilinmektedir

MİDE AĞRISI SIRTA VURUR MU?

Mide ağrısında mideye bağlanan kan damarlarındaki sıkışma sık görülen bir durumdur. Bu durumun sonucu olarak mide yoğun bir şekilde kramp ile karşılaşır. Krampın arttığı durumlarda, bölge ile oldukça yakın olan omurilik sinirleri etkilenerek, midedeki ağrı sırta etki eder. Bu nedenle çoğu sırt ağrısı yaşayan kişi, esas olarak sorunun midesinden kaynaklı olduğunu anlayamamaktadır. Sırt ağrılarının genel olarak omurilik üzerinden yaşandığının da unutulması, bu duruma sırt kaslarının neden olduğu yanılgısını oluşturur. Ancak pek tabii neden mideden gelmesi sık rastlanılır

MİDE AĞRISI BELE VURUR MU?

Mide ağrısının dalak, pankreas ve diyaframa etkisi de büyüktür. Bu nedenle, bu iç organların arka çeperini oluşturan bel kısmına mide kaynaklı ağrı vurması sık görülür. Özellikle de kronik mide ağrısı problemlerinde, bele olan etkisi midenin en çok etki ettiği bölgeler arasında yer almaktadır.

MİDE AĞRISI NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?

Mide ağrısı kronik ve akut sendromlarda her zaman bir risk faktörü taşımaktadır. Mide konum ve etki olarak iç organların kesişim noktasında bulunmaktadır. Sindirim ve boşaltım sistemi açısından midede görülen bir sorun vücutta pek çok komplikasyona yol açmaya müsaittir. Bu nedenle mide ağrıları dikkate alınması gerekmektedir. Mide ağrılarına yönelik olarak, mide öz sıvısının yükselerek yemek borusuna yükseldiği durumlar, sürekli gaz şişkinliği, kusma ve öğürme refleksini tetiklediği durumlar mide rahatsızlığı için uzman görüşünün gerekliği görüldüğü durumlardandır. Uzmanların belirttiği üzere, mide rahatsızlıklarının önündeki en büyük risk, konuya karşı bilinçsiz ve pasif bir yaklaşım sergilemektir.

Midedeki ekşimeye ne iyi gelir, nasıl geçer? Mide ekşimesi neden olur, evde doğal ve bitkisel yöntemlerle nasıl tedavi edilir?