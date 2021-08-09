Sarı kantaron yağının faydaları nelerdir? Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Kantaron bitkisinin kendine has yaprakları bulunup, yaprakların ışığa tutulmasıyla beraber görülebilen parlak yağ noktacıkları vardır. Çiçekleri yaz aylarında toplanarak kurutulur. Sarı kantarondan elde edilen yağ insanlığın yararına birçok farklı alanda kullanılır. Ayrıca yapraklarından çay da yapılıp içilebilmektedir. Sağlık açısından yararı bilimsel araştırmalara konu olduğu için alternatif tıp alanında kullanılmaktadır. Hastalıklardan korunma, yaşlanmanın geciktirilmesi gibi inanılmaz etkileri vardır. Sarı kantaron yağının faydaları nelerdir? Maddeler halinde hazırladık. Sarı kantaron yağı ve çayı nasıl yapılır? İşte tarifi…

SARI KANTARON YAĞININ FAYDALARI

Sarı kantaron yağının faydaları aslında saymakla bitmiyor. Alternatif tıp alanında da kullanan bu bitki türünün yağı bilimsel çalışmalara da konu olmuştur. Sarı kantaron yağı ne işe yarar? İşte sarı kantaron yağının faydaları:

Ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Ciltteki yaşlanmayı geciktirir.

Pürüzsüz ve canlı bir görünüş sağlar.

Enfeksiyonlara neden olan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalarla savaşır.

Deri üzerinde oluşan enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırır.

Ayak mantarına iyi gelir.

Deride oluşan enfeksiyonları iyileştirir.

Herper virüsünün neden olduğu yaraları iyileştirir.

Aknelerden kalan izleri yok eder.

Pişik sorununu çözer.

Egzama sorununu giderir.

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi vardır.

Sindirimi hızlandırır.

Böbrekleri korur.

Vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığının korunmasını sağlar.

Saç derisinde oluşan pullanma, kepek ve egzama sorunlarını giderir.

Saç dökülmesini önler.

SARI KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Sarı kantaron bitkisi ürünü olan sarı kantaron yağı yapmak istiyorsanız önce kantaron otunun çiçeklerini toplamanız gerek. Daha sonra onları güneşe koyarak kurutmalısınız. Çiçekleri sapından koparın. Daha sonra kavanoza koyarak zeytinyağı ile karıştırın. Kavanozun ağzını tülbentle kapatabilirsiniz. 5 gün bekledikten sonra kapakla sıkıca kapatıp 45 gün daha bekletin. Çiçeğin özünü alana kadar beklemiş olacağız. Rengi koyulaşınca da zaten anlamış olacaksınız.

SARI KANTARON ZARARLARI

Sarı kantaron yağını kronik hastalığı bulunan kişiler kullanmadan önce uzman doktora başvurmalıdırlar. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ilaç kullananlar bu yağı kullanması tavsiye edilmez. Besin alerjisi gibi yan etki gösterdiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

SARI KANTARON ÇAYI İBRAHİM SARAÇOĞLU TARİFİ

2 bardak su

1 tatlı kaşığı kantaron bitkisi

İki bardak sıcak suyu demliğe koyun. Suyu kaynattıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kuru kantaron bitkisini atın. Kökleri hariç olacak şekilde suyun içine atın. Yaklaşık 5 dakika bekleyin. Daha sonra bardağa süzerek alın. Günde bir bardak içilebilir.