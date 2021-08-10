Kabak çekirdeğinin faydaları nelerdir? Kabak çekirdeği neye iyi gelir?

Kabak çekirdeği, protein, omega 3, yağ, karbonhidrat ve vitaminler açısından zengin bir yenilebilir tohum türüdür. Çinko ve demir açısından da nsan sağlığına iyi gelen değerlere sahip olan kabak çekirdeği özellikle Türk toplumunda en çok tüketilen atıştırmalıklardan biridir. Kabak çekirdeki içi kurabiye, kek, ekmek gibi unlu mamullerin içerisinde de kullanılabilir. Bunun yanı sıra Alzheimer, dikkat eksikliği, astım, kireçlenme gibi sorunlarda da iyileşme sağlar. Depresyona da iyi geldiği bilinen kabak çekirdeği hakkında tüm bilinmeyenler yazımızda…

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Balkabağı sebzesinin içindeki çekirdeğin kurutulması ile elde edilen kabak çekirdeği zengin bir besin değerine sahiptir. 30 gramlık kabak çekirdeği tüketimi ile lif, karonhidrat, kalsiyum, çinko, bakır ve fosfor kazanımı sağlayabilirsiniz.

Antioksidan oranı yüksektir. Doymamış yağ asidi, folat ve postasyum zengini bir besindir.

Aynı zamanda antioksidanlar, iyi miktarda çoklu doymamış yağ asitleri, potasyum ve folat içerirler. Bu bileşenler sayesinde iltihapların azalması sağlanır.

Mide, akciğer, kolon ve prostat gibi kanserlerin oluşmasını önleyici etkiye sahiptir.

Yüksek miktarda kabak çekirdeği tüketimi, mide, göğüs, akciğer, prostat ve kolon kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

İdrar kaçırma sorununa iyi gelir.

Vücudun ihtiyacı olan magnezyum oranının % 79'unu karşılayabilir.

Kan basıncını korur, kalp krizi riskini azaltır, şekeri düzenler.

Kan damarlarının genişlemesini sağlayan nitrit oksit içeriği vardır. BDüzenli tüketimle plak büyümesini önleyebilir.

KAÇ ÇEKİRDEĞİ KAÇ KALORİ?

Kabak çekirdeğindeki kalori hesabı gram ile yapılır. 30 gramlık bir kabak çekirdeği tüketimi ile 150 kalori alımı yapılır.

KABAK ÇEKİRDEĞİ BESİN DEĞERİ

Besin değeri çok yüksek bir tohum olan kabak çekirdeğinin 100 gramdaki protein oranı 18.5'dir. Aynı zamanda 53.7 gram karbonhidrat içerir. 100 gram'da 19.4 oranında yağ barındıran kabak çekirdeği vücudun ihtiyaç duyduğu yağ oranının da yüzde 30'u karşılayabilecek bir besindir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ NE İŞE YARAR?

Kapalı ve hava geçirmeyen bir kapta saklanması gereken kabak çekirdeğinin sağlık açısından pek çok faydası vardır. Çocuklar için kemik gelişimini destekler. İçeriğindeki pek çok değerli besin bileşenleri sayesinde kanserden şeker hastalığına, kötü kolesterolden idrar kaçırma sorununa kadar doğal bir tedavi desteği sağlar. Sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alan kabak çekirdeği kadınların menopoz döneminde de rahatlama sağlar. Kabak çekirdeği içerisinde kırmızı kan hücrelerini destekleyen bileşenler tırnak ve saçların güçlenmesine de yardımcı olur.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN PROSTATA FAYDASI VAR MI?

Kabak çekirdeği içeriğinde bulunan sterollerin erkekler için büyük bir sorun olan ve günlük hayatlarını zorlaştıran prostat hastalığına iyi geldiği yönünde bazı araştırmalar vardır. Bunun yanı sıra düzenli kabak çekirdeği tüketiminin prostatın büyümesine yol açan ve dihydrotestosteron olarak bilinen hastalığa da çare olduğu bilinmektedir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Kabak çekirdeği yüksek kaloriye sahip bir atıştırmalıktır. 100 gramında 450 kalori olan kabak çekirdeğinin günlük önerilen tüketim miktarı 1 avuçtur. Bunun yanı sıra kilo alma sürecini hızlandırır. Fazla tüketildiğinde ise mide sorunlarına yol açar. Özellikle diyet ve zayıflama döneminde olan kişiler kabak çekirdeği tüketiminde dikkatli olmalı ve önerilen miktarları aşmamalıdır.