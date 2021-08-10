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Giriş Tarihi: 10.8.2021 16:02 Son Güncelleme: 10.8.2021 16:02

Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın neye iyi gelir?

Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın neye iyi gelir?

Hoş kokulu bir ağaç olan tarçın günümüzde toz ve kabuk olarak farklı şekillerde tüketilmektedir. Tarçının insan sağlığı için pek çok faydası bulunur. İlaç olarak da kullanılan tarçın zayıflamak isteyenler tarafından da tüketildiği için Tarçın en çok neye iyi gelir? sorusu da sıklıkla araştırılan bir konudur. Faydaları pek çok bilimsel araştırmaya da konu olan tarçın hakkında merak edilen her şeyi sizler için derledik.

Bir ağaç türü olan tarçın, içerdiği bileşenler sayesinde pek çok noktada insan vücuduna fayda sağlıyor. Özellikle mide rahatsızlıkları için iyi geldiği kabul edilen tarçın bağırsaklarda yer alan bakteri ve parazitlere karşı da savaşıyor. Doğal tedavi yöntemlerinde kullanılan tarçın aynı zamanda yemek, tatlı ve içeceklerde de sık sık tercih ediliyor. İşte Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın neye iyi gelir? sorularının cevapları…

TARÇININ FAYDALARI

  • Tarçın antioksidan özelliğe sahiptir. Böylelikle mikroplara karşı savaşır.
  • Zararlı maddeleri dışarı atmak için vücuda yardımcı olur.
  • Var olan enfeksiyonlara iyi geldiği gibi yeni enfeksiyonların oluşması için de önleyicidir.
  • Yaşlanmayı geciktirir.
  • Açlık noktasını uyarır ve çok fazla yemenizi engeller.
  • Beyin fonksiyonlarını güçlendirir.
  • Diyabet ve şeker hastalığına iyi gelir.
  • Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
  • Solunum yolu enfeksiyonları için buhar yönteminde kullanıldığında fayda sağlar.
  • Emziren annelerin sütünü arttırmaya yardımcı olur.
  • Cilt lekelerini iyileştirir.

TARÇIN HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Tarçın pek çok hastalığa iyi gelir. Diyabet ve şeker hastalığı, alzheimer hastalığı ve kolesterolde iyileşme için destekleyici bileşenlere sahiptir. Çin'de yüzyıllardır ilaç olarak kullanılan bu baharat doğal tedavi yöntemlerinin vazgeçilmezi olmuştur.

TARÇIN GÜNLÜK NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Eğer toz tarçın tüketimini kabuk olarak alacaksanız burada bir çubuk tarçın miktarını aşmamalısınız. Toz olarak tüketimde ise önerilen miktar yarım çay kaşığıdır. Bu toz tarçını içeceklerinize, yemeklerinize ve tatlılarınıza dökerek tüketebilirsiniz. Önerilen miktarın dışına çıkıldığı tarçın vücutta bazı yan etkilere yol açabilir. Bunlardan bazıları alerji, kabızlık, beyin kanaması, kan şekerinin hızlı düşmesi, böbrekte hasar oluşma, cilt tahrişidir.

TARÇIN NEYE İYİ GELİR?

  • Anti-enflamatuar özelliği olan tarçın enfeksiyonlara karşı koruyucudur.
  • Kap hastalıklarına yol açan kan basıncı ya da kolesterol gibi hastalıklarda dengeleme sağlar. Bu da Kalp krizi riskini önler.
  • İnsülin direncini azaltır.
  • İçeriğindeki antibakteriyal özellikler HIV'a karşı mücadelede katkı sağlar.
  • Anti-diyabetik özelliği bulunur.
  • Tedavisi bulunmayan ve kişilerde unutmaya yol açan Alzheimer hastalığını oluşmasını engelleyebilir.
  • Kuru göz ve konjonktivit göz sorunları yaşayan kişilere iyi gelir.
  • Bakteri ve mantar oluşumuna iyi gelir.
  • Prebiyotik içeriğinden kaynaklı olarak bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar, sindirimi düzenler.

TOZ TARÇIN NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Tarçının iki farklı kullanımı vardır. Bunlardan biri toz diğeri ise kabuk kullanımdır. Toz tarçın tüketimini yemekler, yiyecekler ve içeceklerde gerçekleştirebilirsiniz. Toz tarçın tüketmek isteyenler demleme yöntemiyle bitkisel çaylarda deneyebilir. Bunun yanı özellikle sütlü tatlılar üzerinde toz tarçın süsleme ve şifa amaçlı kullanılabilir. Toz tarçını direkt olarak tüketmeyi denememelisiniz. Bu mide için zararlı yan etkilere sebep olabileceği gibi solunum yollarına kaçan toz tarçın boğulma riskine de yol açabilir.

TARÇINLI SU İÇMEK NE İŞE YARAR?

  • Tarçınlı su tüketimi ile vücutta yağ yakımı hızlanır bu da kilo verme dönemlerini daha verimli hale getirir.
  • Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.
  • İştah bastırıcı özelliği vardır. Tatlılarla tüketildiğinde daha az yeme isteği uyandırır.
  • Antibakteriyel bileşenlere sahip olduğu için sindirimi temizler.
  • Kötü kolesterol için fayda sağlar.
  • Hafızaya iyi gelir.
  • Ağız sağlığına fayda sağlar.
  • Regl dönemlerinde ve öncesinde rahatlamaya yardımcı olur.

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Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın neye iyi gelir?
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