Hem tatlı hem faydalı aşureyi! Ana öğün olarak tüketin

Muharrem ayının gelmesiyle evlerimize misafir olan aşurenin doğru porsiyonla tüketilmesi sağlık açısından birçok faydayı beraberinde getiriyor. Özellikle içeriğinde posa miktarını arttıran kuru meyveler, kuru baklagiller ve tahıllar sindirim sistemini düzenler, tatlı ihtiyacımızı karşılar hem de tokluk hissinin oluşmasında oldukça etkilidir. Aşurenin saymakla bitmeyen faydalarını Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Nida Acar anlattı.

PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT

Dikkat edilmesi gereken nokta aşurenin yüksek kalori ve şeker içeriğidir. Kuru meyvelerin içerisindeki su oranı azaldığı için şeker oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle porsiyon kontrollüne dikkat ederek tüketmekte fayda vardır.

GELİŞME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK UYGUN

1 kase aşurenin yaklaşık 400 kalori içerdiğini göz önünde bulundurursak yanında bir protein grubuyla tüketildiğinde ana öğün olarak da nitelendirebilir. Yüksek enerji içeriği olması sebebiyle özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için uygun bir alternatiftir.

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