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Giriş Tarihi: 18.8.2021 16:40

Hem tatlı hem faydalı aşureyi! Ana öğün olarak tüketin

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Hem tatlı hem faydalı aşureyi! Ana öğün olarak tüketin

Muharrem ayının gelmesiyle evlerimize misafir olan aşurenin doğru porsiyonla tüketilmesi sağlık açısından birçok faydayı beraberinde getiriyor. Özellikle içeriğinde posa miktarını arttıran kuru meyveler, kuru baklagiller ve tahıllar sindirim sistemini düzenler, tatlı ihtiyacımızı karşılar hem de tokluk hissinin oluşmasında oldukça etkilidir. Aşurenin saymakla bitmeyen faydalarını Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Nida Acar anlattı.

Muharrem ayının gelmesiyle evlerimize misafir olan aşurenin doğru porsiyonla tüketilmesi sağlık açısından birçok faydayı beraberinde getiriyor. Özellikle içeriğinde posa miktarını arttıran kuru meyveler, kuru baklagiller ve tahıllar sindirim sistemini düzenler, tatlı ihtiyacımızı karşılar hem de tokluk hissinin oluşmasında oldukça etkilidir. Aşurenin saymakla bitmeyen faydalarını Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Nida Acar anlattı.

PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT

Dikkat edilmesi gereken nokta aşurenin yüksek kalori ve şeker içeriğidir. Kuru meyvelerin içerisindeki su oranı azaldığı için şeker oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle porsiyon kontrollüne dikkat ederek tüketmekte fayda vardır.

GELİŞME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK UYGUN

1 kase aşurenin yaklaşık 400 kalori içerdiğini göz önünde bulundurursak yanında bir protein grubuyla tüketildiğinde ana öğün olarak da nitelendirebilir. Yüksek enerji içeriği olması sebebiyle özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için uygun bir alternatiftir.

AŞUREYİ DAHA SAĞLIKLI HALE GETİRMEK İÇİN:

  • Şeker içeriğini azaltmak için rafine şeker yerine doğal pekmez tercih edilebilir.
  • Üzerine eklenen meyveler veya kuruyemişlerle kaloriyi daha fazla arttırmak yerine nar ile servis edebilirsiniz.
  • Küçük kaselerde sunmak beyne daha fazla doydum sinyali göndereceğinden ufak porsiyonlar halinde tüketebiliriz.
  • İçeriğindeki baklagiller sayesinde uzun süre tokluk hissi oluşturacağından bir sonraki öğüne daha tok başlamamızı sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olacaktır.
  • İçeriğine eklediğimiz sağlıklı meyvelerle A, B grubu vitaminleri, C vitaminleri bağışıklığın sağlanmasında oldukça etkili olduğundan günlük gereksinimleri karşılayacak ve ekstra bir besine ihtiyaç duymamızın önüne geçecektir.

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Hem tatlı hem faydalı aşureyi! Ana öğün olarak tüketin
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