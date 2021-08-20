Cildinizi maskelerin yarattığı Maskne’ye karşı korumak mümkün

Sıcak ve nemli havalarda maske kullanımı, akne, terleme, tahriş ve oluşturduğu yüksek nem nedeniyle ciltte pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, maskelerin yarattığı olumsuzluklardan korunmak için önemli ipuçları verdi.

ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN

COVID-19'un yayılmaması ve salgından etkilenmemek için koruyucu yüz maskesi takmak günlük rutinin bir parçası haline geldi. Maskeler bir taraftan insanları virüsten korurken, diğer taraftan da sıcak havalarda cilt sorunlarına da neden olabiliyor. Alınacak birkaç önleyici tedbirle bu sorunların önüne geçmek mümkün hale gelebiliyor. Maske takarken makyaj yapmanın kapalı ve nemli kalan cilt yüzeyinde tabaka oluşturduğu uyarası yapan Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, bu durumun gözeneklerin tıkanmasına neden olarak sivilce oluşumunu kolaylaştırdığını vurguladı.

GÜL HASTALIĞINA NEDEN OLUYOR

Maske kullanımına bağlı en sık karşılaşılan cilt sorununun ise 'maskne' adıyla bilinen akneler olduğunu söyleyen Dr. Aksoy, "Özellikle sıcak havalarda terlemenin de artmasıyla maskelerin ciltteki teri hapsederek akne, gül hastalığı (rozasea), egzama (seboreik dermatit) gibi cilt rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Çift maske kullanımının ciltte nemli ve havasız ortamı güçlendirerek maskne sorununu artırıyor" dedi.

"GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI"

Günlük cilt bakımı ile güneş koruyucu krem ve nemlendirici kullanımının maskeye bağlı cilt sorunlarına karşı alınabilecek önlemlerin başında geldiğini söyleyen Dr. Aksoy, "Fondöten veya pudra gibi kapatıcılar yerine renkli güneş koruyucular tercih edilmelidir. Pandemi nedeniyle kullanılan maskeler güneşten korumuyor. Bu nedenle güneşe çıkarken mutlaka güneş koruyucu krem sürülmeli ve kremin emilmesi için yaklaşık bir saat sonra maske takılması gerekiyor. Cildimiz her akşam uygun bir temizleme jeli ile yıkanmalı, ardından nemlendirici krem ile nemlendirilmeli. Sabah kalkınca da yüzümüzü duru suyla yıkamalı ve güneş koruyucu kremimizi sürmeliyiz" diye sözlerini tamamladı.