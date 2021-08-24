Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğü kesmek için ne yapılır?

Balgamlı öksürük, vücutta bulunan mukusun akciğerden gelen hava ile atılması olarak tanımlanır. Dışarı atılan balgam sarı ya da beyaz renkte olur. Kremsi şeklinde koyu kıvamı vardır. Balgamlı öksürük en çok soğuk algınlığı, nezle, grip gibi enfeksiyona bağlı hastalıklarda ortaya çıkar. Bronşit, zatürre, astım gibi hastalıklarda da belirti olarak kendini göstermesi mümkündür. Balgamlı öksürükten kurtulmak için doktor kontrolü altında ilaç tedavisi alabilir ya da evde uygulayacağınız bazı yöntemlerle balgamın sökülmesini sağlayabilirsiniz. Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? sorusunun yanıtını açıkladık. Balgam söktürücü bitkiler için işte tavsiyeler…
BALGAMLI ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?
Balgamlı öksürük mevsim geçişlerinde ya da soğuk havalarda grip, mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar, bronşit, zatürre, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, kistik fibrozis gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında akciğer ve solunum yollarında normal şartlarda bir miktar mukus üretimi de olur. Bu mukus solunum yollarını temizler. Akciğeri tahriş edici yabancı maddelerden korur. Balgamlı öksürük durumunda ise mukus üretimi aşırı artar. Bu da ciğerlerde, boğaz arkasında tıkanmışlık hissi verir. Akciğerlerden gelen havanın hızlı bir şekilde dışarı atılması ile de öksürme refleksi gerçekleşir. Bu da mukusun dışarı atılmasını sağlar. Balgamlı öksürük bu şekilde gerçekleşir.
BALGAMLI ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?
Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler genellikle kişinin kendisini iyi hissettirecek yöntemler uygulanır. Bu yöntemler öksürüğün şiddetini azaltır. Evde ve günlük yaşantınızda balgamlı öksürük için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem vardır. Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır:
BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?
Balgamlı öksürük doktor kontrolünde ilaç tedavilerine başlayabilirsiniz. Bu tedavilerde bazı ilaçlar iyi gelmektedir. Balgamlı öksürüğü ne geçirir? İşte ilaçlar:
BALGAMLI ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?
Buharlı su: Evde ılık bir su ile duş alabilirsiniz. Banyonun buharlı olması sayesinde vücuttaki balgam yumuşayarak dışarı atılmasını sağlar ve boğazdaki tıkanıklık açılır. Ayrıca vücuda temas eden su ağrılarınızı azaltacaktır.
Kapsaisin: Biberlerin ana maddesi olan kapsaisin balgam tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir. Günlük belirli miktarlarda alarak vücudun balgam üretimini azaltabilirsiniz.
Civanperçemi: Bu bitki birçok hastalığa iyi geldiği gibi balgamlı öksürüğe de iyi gelmektedir. Hızlı ve pratik çözüm için bunu deneyebilirsiniz.
Bal ve pekmez: Bu muhteşem ikilinin birini ılık su ile karıştırıp içebilirsiniz. Bal ve süt karışımı, pekmez ve ılık su karışımı, bal ve karabiber karışımı, pekmez ve tahin karışımı gibi birçok karışım yapabilirsiniz.
Balgama ne iyi gelir? Bitkisel yöntemler arıyorsanız şunları deneyebilirsiniz:
BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER