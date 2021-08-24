Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğü kesmek için ne yapılır?

Balgamlı öksürük, vücutta bulunan mukusun akciğerden gelen hava ile atılması olarak tanımlanır. Dışarı atılan balgam sarı ya da beyaz renkte olur. Kremsi şeklinde koyu kıvamı vardır. Balgamlı öksürük en çok soğuk algınlığı, nezle, grip gibi enfeksiyona bağlı hastalıklarda ortaya çıkar. Bronşit, zatürre, astım gibi hastalıklarda da belirti olarak kendini göstermesi mümkündür. Balgamlı öksürükten kurtulmak için doktor kontrolü altında ilaç tedavisi alabilir ya da evde uygulayacağınız bazı yöntemlerle balgamın sökülmesini sağlayabilirsiniz. Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? sorusunun yanıtını açıkladık. Balgam söktürücü bitkiler için işte tavsiyeler…

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Balgamlı öksürük mevsim geçişlerinde ya da soğuk havalarda grip, mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar, bronşit, zatürre, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, kistik fibrozis gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında akciğer ve solunum yollarında normal şartlarda bir miktar mukus üretimi de olur. Bu mukus solunum yollarını temizler. Akciğeri tahriş edici yabancı maddelerden korur. Balgamlı öksürük durumunda ise mukus üretimi aşırı artar. Bu da ciğerlerde, boğaz arkasında tıkanmışlık hissi verir. Akciğerlerden gelen havanın hızlı bir şekilde dışarı atılması ile de öksürme refleksi gerçekleşir. Bu da mukusun dışarı atılmasını sağlar. Balgamlı öksürük bu şekilde gerçekleşir.

BALGAMLI ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler genellikle kişinin kendisini iyi hissettirecek yöntemler uygulanır. Bu yöntemler öksürüğün şiddetini azaltır. Evde ve günlük yaşantınızda balgamlı öksürük için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem vardır. Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır:

Bol sıvı tüketin. Sıvı tüketimi özellikle boğaz bölgesindeki temizliğe yardımcı olur. Akıntının neden olduğu tahrişi azaltır. Ayrıca boğazda kuruluğu önler.

Pastil içerek boğazın yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Öksürük refleksini de azaltır.

Sıcak bitki çayları için. Böylelikle boğaz yumuşar ve hastalığa iyi gelecek mineralleri alabilirsiniz.

Bal, pekmez, zeytinyağı boğazdaki tahrişi önler. Öksürüğü azaltır.

Sıcak bir duş alın. Alerjiden kaynaklı öksürüğe iyi gelir. Banyodaki buhar balgamı dışarı atar.

Odanızı havalandırın. Nemlendirici makineleri ile odayı nemli tutun.

Parfüm ve spreylerden uzun durun.

Öksürüğe ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürük evde tedavi ile nasıl geçer?

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Balgamlı öksürük doktor kontrolünde ilaç tedavilerine başlayabilirsiniz. Bu tedavilerde bazı ilaçlar iyi gelmektedir. Balgamlı öksürüğü ne geçirir? İşte ilaçlar:

Dekonjestanlar

Balgam sökücü ilaçlar

Öksürük baskılayıcıları ilaçlar

Alerjik öksürükte antihistaminik grubu ilaçlar

Astım ilaçları (astım hastalıklarında)

BALGAMLI ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?

Buharlı su: Evde ılık bir su ile duş alabilirsiniz. Banyonun buharlı olması sayesinde vücuttaki balgam yumuşayarak dışarı atılmasını sağlar ve boğazdaki tıkanıklık açılır. Ayrıca vücuda temas eden su ağrılarınızı azaltacaktır.

Kapsaisin: Biberlerin ana maddesi olan kapsaisin balgam tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir. Günlük belirli miktarlarda alarak vücudun balgam üretimini azaltabilirsiniz.

Civanperçemi: Bu bitki birçok hastalığa iyi geldiği gibi balgamlı öksürüğe de iyi gelmektedir. Hızlı ve pratik çözüm için bunu deneyebilirsiniz.

Bal ve pekmez: Bu muhteşem ikilinin birini ılık su ile karıştırıp içebilirsiniz. Bal ve süt karışımı, pekmez ve ılık su karışımı, bal ve karabiber karışımı, pekmez ve tahin karışımı gibi birçok karışım yapabilirsiniz.

Balgama ne iyi gelir? Bitkisel yöntemler arıyorsanız şunları deneyebilirsiniz:

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER

Bal ve Acı Biber Şurubu

Bal ve Soğan Şurubu

Elma, Bal ve Limon Tarifi

Kekik Çayı

Nane Çayı

Okaliptüs Çayı

Anason Çayı

Melekotu Kökü Çayı

Rezene Çayı

Meyan Kökü Çayı

Zencefil ve zerdeçal

Sinameki Çayı

Civanperçemi

Kapsaisin

Balgam nasıl atılır? Balgam söktürücü İbrahim Saraçoğlu bitkisel kürü