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Haberler Sağlık Haberleri Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğü kesmek için ne yapılır?
Giriş Tarihi: 24.8.2021 11:56 Son Güncelleme: 24.8.2021 11:57

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğü kesmek için ne yapılır?

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğü kesmek için ne yapılır?

Soğuk havalarda ya da mevsim geçişlerinde en çok yaşanan rahatsızlıklardan biri balgamlı öksürüktür. Öksürük aslında boğazı enfeksiyondan temizleme görevi görmektedir. Öksürük, vücudun balgam ve yabancı maddeleri boğazdan atmaya yarayan bir refleks türü olarak tanımlanır. Akciğerlerden gelen havanın hızlı bir şekilde atılması ile bu öksürük olayı gerçekleşir. Balgam ise bir mukustur. Solunum yollarını nemli tutmak ve akciğerleri korumak adına vücut için önemli görevleri yerine getirir. Balgamlı öksürük kısaca vücudun bazı organlarını korumak ve tahriş edici maddeleri dışarı atmaya yarar. Bu durumdan kısa sürede kurtulmak için bazı tedavi yöntemleri vardır. Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? sorusunun ayrıntılarına detaylı bakacağız. Balgamlı öksürüğü ne geçirir? İşte tedavi önerileri…

Balgamlı öksürük, vücutta bulunan mukusun akciğerden gelen hava ile atılması olarak tanımlanır. Dışarı atılan balgam sarı ya da beyaz renkte olur. Kremsi şeklinde koyu kıvamı vardır. Balgamlı öksürük en çok soğuk algınlığı, nezle, grip gibi enfeksiyona bağlı hastalıklarda ortaya çıkar. Bronşit, zatürre, astım gibi hastalıklarda da belirti olarak kendini göstermesi mümkündür. Balgamlı öksürükten kurtulmak için doktor kontrolü altında ilaç tedavisi alabilir ya da evde uygulayacağınız bazı yöntemlerle balgamın sökülmesini sağlayabilirsiniz. Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? sorusunun yanıtını açıkladık. Balgam söktürücü bitkiler için işte tavsiyeler…

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Balgamlı öksürük mevsim geçişlerinde ya da soğuk havalarda grip, mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar, bronşit, zatürre, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, kistik fibrozis gibi hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında akciğer ve solunum yollarında normal şartlarda bir miktar mukus üretimi de olur. Bu mukus solunum yollarını temizler. Akciğeri tahriş edici yabancı maddelerden korur. Balgamlı öksürük durumunda ise mukus üretimi aşırı artar. Bu da ciğerlerde, boğaz arkasında tıkanmışlık hissi verir. Akciğerlerden gelen havanın hızlı bir şekilde dışarı atılması ile de öksürme refleksi gerçekleşir. Bu da mukusun dışarı atılmasını sağlar. Balgamlı öksürük bu şekilde gerçekleşir.

BALGAMLI ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler genellikle kişinin kendisini iyi hissettirecek yöntemler uygulanır. Bu yöntemler öksürüğün şiddetini azaltır. Evde ve günlük yaşantınızda balgamlı öksürük için uygulayabileceğiniz birkaç yöntem vardır. Balgamlı öksürüğe iyi gelen şeyler şunlardır:

  • Bol sıvı tüketin. Sıvı tüketimi özellikle boğaz bölgesindeki temizliğe yardımcı olur. Akıntının neden olduğu tahrişi azaltır. Ayrıca boğazda kuruluğu önler.
  • Pastil içerek boğazın yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Öksürük refleksini de azaltır.
  • Sıcak bitki çayları için. Böylelikle boğaz yumuşar ve hastalığa iyi gelecek mineralleri alabilirsiniz.
  • Bal, pekmez, zeytinyağı boğazdaki tahrişi önler. Öksürüğü azaltır.
  • Sıcak bir duş alın. Alerjiden kaynaklı öksürüğe iyi gelir. Banyodaki buhar balgamı dışarı atar.
  • Odanızı havalandırın. Nemlendirici makineleri ile odayı nemli tutun.
  • Parfüm ve spreylerden uzun durun.
Öksürüğe ne iyi gelir? Kuru ve balgamlı öksürük evde tedavi ile nasıl geçer?

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Balgamlı öksürük doktor kontrolünde ilaç tedavilerine başlayabilirsiniz. Bu tedavilerde bazı ilaçlar iyi gelmektedir. Balgamlı öksürüğü ne geçirir? İşte ilaçlar:

  • Dekonjestanlar
  • Balgam sökücü ilaçlar
  • Öksürük baskılayıcıları ilaçlar
  • Alerjik öksürükte antihistaminik grubu ilaçlar
  • Astım ilaçları (astım hastalıklarında)

BALGAMLI ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?

Buharlı su: Evde ılık bir su ile duş alabilirsiniz. Banyonun buharlı olması sayesinde vücuttaki balgam yumuşayarak dışarı atılmasını sağlar ve boğazdaki tıkanıklık açılır. Ayrıca vücuda temas eden su ağrılarınızı azaltacaktır.

Kapsaisin: Biberlerin ana maddesi olan kapsaisin balgam tedavisinde olumlu sonuçlar vermektedir. Günlük belirli miktarlarda alarak vücudun balgam üretimini azaltabilirsiniz.

Civanperçemi: Bu bitki birçok hastalığa iyi geldiği gibi balgamlı öksürüğe de iyi gelmektedir. Hızlı ve pratik çözüm için bunu deneyebilirsiniz.

Bal ve pekmez: Bu muhteşem ikilinin birini ılık su ile karıştırıp içebilirsiniz. Bal ve süt karışımı, pekmez ve ılık su karışımı, bal ve karabiber karışımı, pekmez ve tahin karışımı gibi birçok karışım yapabilirsiniz.

Balgama ne iyi gelir? Bitkisel yöntemler arıyorsanız şunları deneyebilirsiniz:

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER

  • Bal ve Acı Biber Şurubu
  • Bal ve Soğan Şurubu
  • Elma, Bal ve Limon Tarifi
  • Kekik Çayı
  • Nane Çayı
  • Okaliptüs Çayı
  • Anason Çayı
  • Melekotu Kökü Çayı
  • Rezene Çayı
  • Meyan Kökü Çayı
  • Zencefil ve zerdeçal
  • Sinameki Çayı
  • Civanperçemi
  • Kapsaisin
Balgam nasıl atılır? Balgam söktürücü İbrahim Saraçoğlu bitkisel kürü

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