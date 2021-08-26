Arpacığa ne iyi gelir? Doğal tedavi ile arpacık nasıl geçer? Ne zaman doktora gidilir?

Git gide büyüyen ve görüşü bozacak, göz kapağının açılmasını engelleyecek kadar ilerlemiş arpacık için antibiyotik tedavisi gerekebilir. Ayrıca ağrının şiddetine bağlı olarak doktorunuz ağrı kesici önerebilir. İlaç tedavisi gerektirmeyen büyüklükte arpacık içinse evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır.



ARPACIĞA NE İYİ GELİR?



Arpacık üzerine 15 dakikalık sürelerle sıcak kompres yapabilirsiniz. Gün içinde bunu 5-6 kere tekrar edin. Sıcak kompresi uygularken gözünüz kapalı olsun. Bu yöntem iltihabın daha kısa sürede iyileşmesine ve şişliğin inmesine yardımcı olur.



Elinizi kesinlikle arpacıktan uzak tutun ve arpacığı sıkmaya çalışmayan. Elinizi değdirmek sadece iltihabın artmasına ve yayılmasına yardımcı olur.



Göz makyajı yapmayın ve arpacığa herhangi bir kozmetik ürün sürmeyin. Losyon ve kremler iltihabın yayılmasına neden olabilir.



Lens kullanıyorsanız arpacık geçene kadar ara verin. Kontak lensler arpacığın yayılmasına yol açabilir.



Bir miktar patatesi rendeleyerek ince ve temiz bir beze sarın ve arpacık üzerine koyun. Patates kabarıklığı alarak arpacığın iyileşme süresini hızlandırır. Bunun gün içinde (yeni ve temiz bir bezle) 2-3 kez tekrar edebilirsiniz.



Kekik yağı arpacık için kullanılan diğer bir doğal üründür. Bir parça pamuğa 2-3 damla kekik yağı damlatarak arpacığa sürün. Antiseptik etkisi bulunan kekik yağı arpacığın iyileşme süresinin kısaltılmasına yardımcı olur.



Arpacığın neden olduğu şişliği azaltmak için papatya çayı kullanabilirsiniz. Papatya çayını normal olarak demledikten sonra ılımasını bekleyip süzün. Daha sonra bir parça pamuk yardımıyla arpacığa sürün. Bunun her gün 3-4 kez tekrarlayın.



Doğal bir antibiyotik olan sarımsak diğer enfeksiyonlar gibi arpacığın da iyileşme süresini kısaltır. Sarımsakla ilgili sorunsa günde 10-12 adet sarımsak yemenin ter ve ağız kokusunu arttırmasıdır.



Anti bakteriyel bitkilerden biri olan ekinezya arpacığa iyi gelir. Ekinezya çayını papatya çayında olduğu gibi pamukla arpacık üzerine sürerek kullanabilirsiniz.



Arpacık geçene kadar beslenmenize dikkat edin. Enfeksiyonlara karşı vücudu güçlendirdiği bilinen A ve E vitaminleri bakımından zengin meyve ve sebzeleri daha sık tüketmeye çalışın.



ARPACIK İÇİN NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?



Aşağıdaki durumlardan birini yaşıyorsanız doktora giderek ilaç tedavisine başlamanız gerekir.



- Arpacığın büyüklüğü nedeniyle göz kapağı açılmıyorsa

- Tüm göz çevresinde kırmızılık varsa

- Arpacık görüşünüzü etkiliyorsa

- Arpacık göz kapağının buruna yakın kısmındaysa

- Göz akı kızardıysa

- Ağrılar şiddetliyse

- Aşırı göz akıntısı varsa

- Çift görme varsa

- Ateşiniz varsa

- Lenf bezlerinde (boyun bölgesi) şişlik varsa



ARPACIKTAN KORUNMANIN YOLLARI



Yüz ve el temizliğine dikkat etmek arpacığın oluşmasını ve tekrar etmesinin önlenmesine yardımcı olur.



Yüzünüzde kullandığınız her kozmetik ürünün temiz olmasına dikkat edin. Özellikle gözlerinizde kullandığınız ürünleri başaklarıyla paylaşmayın. Son kullanma tarihi geçen ürünleri atın.



Bazı kaynaklarda keten tohumu tüketmenin arpacık oluşumunu engellediği konusunda bilgiler yer alıyor. Sık sık arpacık sorunu yaşıyorsanız keten tohumu yemeyi deneyebilirsiniz.