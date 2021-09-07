Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir?

MU VARYANTI BELİRTİLERİ

Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir.

Nefes darlığı,

Balgamlı öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık,

MU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?

İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa'da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak, "Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor" açıklaması yapıldı.