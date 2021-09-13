Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sağlıkçılara moral etkinliği

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim ve Tanıtım Birimi tarafında hayata geçirilen "Perşembe Buluşmalarında Etkinlik Karnavalı" etkinliğinin ilki geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen etkinlik, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Işıl Barlan Konferans salonu fuaye alanında gerçekleşti.

MÜZİKTEN EL İŞİNE…

Özellikle pandemi ile mücadelede en ön saflarda savaşan ve hala mücadeleyi canla başla sürdüren sağlık çalışanlarının böyle etkinlikler sayesinde moral depolaması hedefleniyor. Hastane çalışanı Ney sanatçısı Neyzen Murat Yatar'ın ney dinletisinin yanında Yasin Emrak, gitar eşliğinde şarkılar söyledi. Ayrıca etkinlikte sağlık çalışanları, el işi örgü örme, ahşap boyama, kaligrafi, resim ve hat sanatı çizimleri ile hünerlerini sergilediler.

"SAĞLIK TESİSLERİNE ROL MODEL"

Proje koordinatörü Perihan Arslan, "Hüzün ve acılar paylaştıkça azalır. Hedefimiz hem hastalarımıza hem de sağlık çalışanlarımıza moral vermek, umarım tüm sağlık tesisleri için rol model oluruz." dedi.

Proje koordinatörü Perihan Arslan, her hafta Perşembe günü programın gerçekleştireceğini belirtti