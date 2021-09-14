Nörovirüs nedir? Nörovirüs belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl, bulaşıcı mı?

Nörovirüs ile ilgili detaylar Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz tarafından öğrenilmek istenerek nörovirüs nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl, bulaşıcı mı? şeklinde yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

NÖROVİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR, TEDAVİSİ NASIL, BULAŞICI MI?

Sağlık Bakanlığı kaynaklı olarak nörovirüs ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;