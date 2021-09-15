Lenfoma erkeklerde daha sık görülüyor!

Lenfoma yüksek oranda tamamen tedavi edilebilen bir hastalık. Bazen hiçbir bulgu vermeden lenf bezlerinin büyümesi, bazen de aşırı kilo kaybı, yorgunluk, yüksek ateş, gece terlemesi gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Dünya Lenfoma Farkındalık Günü'nde lenfoma hastalığını ve belirtilerini Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Rafet Eren, Sabah.com.tr okurlarıyla paylaştı…

PATOLOJİK İNCELEMESİ SONRASI TANISI KONULABİLİYOR

Lenf sistemi lenf bezleri, dalak, kemik iliği ve timüs bezinden oluşur ve savunma sistemimiz için en önemli vücut sistemlerinden biridir. Lenfoma (lenf kanseri) lenf sistemi hücrelerinden kaynaklanan ve vücudumuzdaki tüm organları etkileyebilen bir kanserdir. Başlıca Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma olarak iki gruba ayrılır. Bu grupların da birçok alt tipi mevcuttur. Lenfoma tanısı büyüyen lenf bezlerinin patolojik incelemesi sonrası konulur.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADIĞINDA RİSK ARTIYOR

Non-Hodgkin lenfomalar çoğunlukla ileri yaşta görülür. Hodgkin lenfoma ise 15-40 yaş arası ve 55 yaş üstü olmak üzere 2 farklı yaş grubunda daha sık görülür. Yaş ile beraber bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarda, farklı bir hastalık nedeni ile radyoterapi (ışın tedavisi) alanlarda, bağışıklık sistemi hastalığı olanlarda, kimyasal maddelere maruz kalanlarda ve bazı viral hastalıklarda lenfoma görülme riski artmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalar çoğunlukla boyun, koltuk altı, kasık bölgelerindeki lenf düğümlerinin şişmesi, yorgunluk, 38 dereceyi aşan ateş, giysi veya çarşaf değiştirmeyi gerektirecek gece terlemesi, son altı ayda kilonun yüzde 10'unun kaybedilmesi, nefes darlığı, erken doyma ve cilt kaşıntısı gibi şikayetler ile başvururlar.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Lenfoma yüksek oranda tamamen tedavi edilebilen bir kanser tipidir. Tedavi lenfomanın alt tipine, evresine, hastanın yaş ve eşlik eden hastalıklarına göre farklılık gösterir. Kemoterapi, immunoterapi, radyoterapi ve kemik iliği nakli, hastanın ve lenfomanın özelliklerine göre seçilebilecek tedavi yöntemleridir.