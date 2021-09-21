Bu haber tüm anne adaylarını ilgilendiriyor! Erken müdahale ile hastalık tespit edilecek

Yazılım sayesinde her bebeğe hareket analizi yapılabilecek ve serebral palsi, minör nörolojik defisit, spinal muskuler atrofi gibi hastalıklar ortaya çıkmadan önce öngörülüp önlem alınması mümkün olabilecek. Test aşamasında yüzde 92 başarı oranı yakalayan programın 6 ay içinde tüm bebekler için kullanıma sunulması bekleniyor.

6 AY İÇİNDE TÜM DÜNYAYA ULAŞACAK

TÜBİTAK BİGG desteği ile geçtiğimiz yıl kurulan yapay zeka ile görüntü işleme teknolojileri firması Adapha bünyesinde çalışmalarını yürüten Sema Gül Türk, "Ülkemizde ve dünyada tüm riskli bebeklerin erken müdahale ile hayatlarına dokunmak çalışmamızın en büyük hedefi. Şu an ülkemizde ve dünyada tüm riskli bebek ailelerinin ulaşabileceği açık bir sistem alt yapısı üzerinde çalışıyoruz. Gerekli izinlerin alınması doğrultusunda 6 ay içinde kullanıma sunmayı amaçlıyoruz. Dünyadaki tek bir bebeğin dahi erken müdahale imkanını kaçırmaması ana motivasyonumuzdur" dedi.

DÜNYADAKİ HER BEBEK ANALİZ EDİLEBİLECEK

Dünyada bu teknolojiyi kullanan başka bir rakiplerinin olmadığını ifade eden Türk şu bilgileri paylaştı: "Ülkemizde ve dünyada söz konusu hareket analizlerini yapabilen uzman sayısı çok çok az. Dolayısıyla çok az sayıda bebek bu anlamda analiz edilebiliyor. Bizim yapay zeka modelimizle her bebeğin bu analize girmesi mümkün olacak. Hareketlerindeki anormalliğin erken dönemde farkına varılması sağlanacak. Bu sayede aile evinden çıkarmadan, konforunu bozmadan, kolayca internetten iletebileceği videolar ADA uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Yapay zeka eğitim sürecini alanında uzman çocuk fizyoterapistleri, yenidoğan uzmanı hocalar ve sinir bilimleri hocaları ile birlikte gerçekleştirdik.

Burada çalışan mühendislerimiz görüntü işleme ve hareket analizi alanında uzmanlaşmış mühendisler. Yapay zeka eğitim süreci ve veri girişi oldukça uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Başarı oranımız yüzde 92 oranına ulaştı. Bu analizin belirli kısımları uluslararası geçerliliğini kanıtlamış eğitimlerin uzmanlara kattığı deneyimle ilerlemekte. Yapay zeka modelimiz alanında uzman ve tecrübeli geniş bir akademisyen ve klinisyen kadrosu ile mühendis kadrosunun birleşimi sonucu oluşmuş bir model."