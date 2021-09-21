Türk Nöroloji Derneği alzaymırda erken ve doğru teşhise vurgu yaptı: Demans 2030'da küresel sorun olacak

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de şu anda 10 milyon olan 65 yaş üzeri birey sayısının 2040'ta 16 milyonun üzerine çıkmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, bu durumun aynı zamanda artacak alzaymır hasta sayısının da habercisi olduğu vurgulandı.

Türkiye'de geçen yıl hayatını kaybeden yaşlılardan 13 bin 498'inin Alzaymır hastalığı tanısı ile izlendiği aktarılan açıklamada, "Bu denli artan sayı, yeryüzünde yaşayan birçok insanın en bilge zamanlarını etkileyerek, öğrendiklerini, yaşadıklarını ve tecrübelerini yok etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Hastalığın, kişilerin belleklerini, yön ve mekanı bulmalarını, öğrenme, dil ve muhakeme yeteneklerini etkilediği anlatılan açıklamada, hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştıran nedenlerin başında hipertansiyon, diyabet, depresyon, kötü beslenme, hareketsiz hayat, alkol ve sigara kullanımı geldiği, bu risklerin tedavi edilmesi ya da kötü alışkanlıkların bırakılması ile demansın oluşumunun önemli oranda azaltılacağı vurgulandı.