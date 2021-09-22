Uyarılar işe yaradı! Hamilelerin aşıya ilgisi arttı

*Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel: "Hamilelerin aşıya olan rağbeti de son dönemde gözle görülür bir şekilde artmaya başladı. Hamilelerin kafalarında aşıyla ilgili soru işaretleri olabiliyor. Hâlbuki başlarda aşı hamilelere ilk üç ay sonrası önerilmişti şimdi yandaş hastalıklarınız varsa daha erken de öneriliyor. Aslında bu grup daha fazla aşıya koşması gereken bir grup. Hamilelikteki bir takım immünolojik değişiklikler kovide karşı hamilelerin süreçlerinin daha zorlu geçmesine sebep oluyor. Bundan korunmanın en kolay yolu çocuklarını da kendilerini de koruyabilmeleri için hamilelerin de aşı olması" şeklinde konuştu.

VİRÜS AŞISIZLARI MESKEN EDİNİYOR

"Virüs aşısızları hedefliyor ve onları mesken ediniyor. Henüz toplumsal bağışıklığa ulaşmadık. Virüs hedefine aşısızlarla birlikte yaşlıları, yandaş hastalıkları olanları ve hamileleri hedef koyuyor. Ayrıca aşıyla ilgili enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının sözleri dikkate alınmalı. Kadın doğum doktorları da enfeksiyon hastalıklarının önerilerini dinlemek durumunda. Aşının, hastalık ağır seyretmeden önce daha hastalar sağlamken uygulanması gerekiyor. Aşının yüzde 100 koruyucu olması diye bir şey de söz konusu değil. Aşı olsanız bile maske ve mesafeye uyum gösterilmek zorunda. Hamileler 10 kat daha fazla uyum göstermek zorunda çünkü çocuklarını da koruyacaklar."

ESKİDEN GEBELER AŞIYA GELMİYORDU

*Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: "Aile hekimleriyle konuştuğumuzda artık gebe hastalarından aşı olmaya gelenler olduğunu söylüyorlar. Eskiden gebelerimiz aşıya gelmiyordu. Son birkaç haftadır gebelerin aşıya yöneldiği yönünde bir gözlemimiz var. Son günlerde gebelerin yoğun bakımlardaki durumlarını paylaşmaya başladık. Son dalgada baktık ki gebeler önceki dalgalara göre daha yüksek oranda etkileniyorlar. Bunu gözlemleyince hızlı bir şekilde dillendirdik ve basında, bilimsel toplantılarda bu konu ifade edildi. STK'lar, kadın doğum dernekleri de mutlaka hamilelerin aşılanması gerektiği ile ilgili açıklamalar yaptı. Bunlar bilinince de gebelerimizde de bir farkındalık oluştu. İnsanlar uyarıları dikkate aldı ve gözle görülür bir şekilde hamilelerin aşıya rağbetinde artış var. Bunun yanında aklında aşı olma fikri olmasa bile bu konuyu araştırmaya başladılar. Özellikle gebelerden ciddi oranda telefon alıyoruz. Eskiden böyle bir yoğunluk yoktu. Medyanın da desteğiyle bu konuya dikkat çekildiği aşikâr. Şimdi her geçen gün gebeleri aşı polikliniklerimizde daha fazla görüyoruz."

*Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar: "10 Eylül itibariyle aşıya gelen hasta sayımızda genel bir artış var bunların arasında hamilelerin sayısı da artmaya başladı. Anne adayları aşı olmaktan korkuyor, tedirginler. Biz onları bilgilendirerek hamilelikte koronavirüsün hem anne de hem çocukta olumsuz etkilerinin olduğu bilgisini veriyoruz. Mutlaka hamilelik sırasında aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Medyada hamilelerin yoğun bakım ve ölüm oranlarının arttığı ile ilgili çıkan haberlerle birlikte hamile kadınların aşıya rağbetini artırdığını düşünüyorum."