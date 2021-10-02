Kilo vermek için diyet yetmez, stresinizi yönetin!

Düzensiz beslenmenin yanı sıra en önemli kilo alma sebebinin stres olduğunu vurgulayan Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, kişilerin yaşantısının bir parçası olan stresin her an karşılaşılan bir durum olduğunu belirterek, sağlıklı bir yaşam için doğru yönetilmesi gerektiğini kaydetti. Psikolog Evre, stresi oluşturan ve geliştiren tüm faktörlerin dışarıdan kaynaklanan ayrılık, iş yoğunluğu, kendine zaman ayıramama gibi faktörler olduğuna dikkat çekti.

Stresle baş edilemediği zaman vücut uyumunun zorlandığını ve kronik stres belirtilerinin ortaya çıktığını kaydeden Psikolog Denizgil Evre, "Çarpıntı, baş ağrısı ve bitkinlik dışında en önemli stres belirtilerinden bazılarının da gastrointestinal dediğimiz mide bağırsak bozukluğu ve sindirim zorluğudur. Sosyal hayatın azalması ev içinde geçen zamanın artmasına ve kişinin evde vakit geçirmesiyle birlikte yemek yemeye yönelmesine neden olabiliyor. Bir süre sonra kilolar artmaya başlayınca bu sefer yemek bir stres kaynağı olur ki durum işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Stresle baş etmek ve yemekten zevk almak yerine, yaşamımızdan zevk almayı bilmek, kilo problemlerinin aşılmasında önemli faktörlerdendir" dedi.