62 yaşındaki kanser hastası ’radyoterapi’ sağlığına kavuştu

Trabzon'da yaşayan ve kanser teşhisi konulmasının ardından ışın tedavisi alan 62 yaşındaki Mustafa B. adlı hastanın takiplerinde Prostat Spesifik Antijen (PSA) değerinin 16 ay sonra tekrar yükseldiği gözlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (K.T.Ü), yeniden tedavi altına alınan hastaya bu kez, özel radyoterapi tedavisi uygulandı.

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT) verilen yöntem öncesi hastaya, hastanın hareket etmemesi için vücudunun şeklini alabilen özel vakumlu tedavi uygulanacak yatakta tedavi uygulanacak alanlar belirlendi. Konusunun uzmanı doktorlar tarafından planlanan SBRT tedavisi, hastaya gün aşırı olacak şekilde 3 gün başarıyla uygulandı. Önceden haftalarca süren bu tedavi, Türkiye'nin sayılı merkezlerinde bulunan yeni teknolojik donanım sayesinde 3 günde tamamlanarak hasta sağlığına kavuştu.

KTÜ Farabi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emine Canyılmaz, hastaya yapılan tedavi süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Canyılmaz, "Büyük yatırımla hastanemize kazandırılan ileri teknolojiye sahip bu sistemin, bölgemiz insanları için ne kadar doğru bir adım olduğu günbegün ortaya çıkmaktadır. Hastalarımız artık şehir ya da ülke dışına gitmek zorunda kalmıyor. Bunun yanında sağlık turizmi kapsamında sayıları her geçen gün artan uluslararası hastaların da başvurduğu bir merkez haline geldik. Prostat kanseri, batılı ülkelerde erkeklerde en sık izlenen kanserlerden biri olup yaklaşık her 7 erkekten biri yaşamı boyunca prostat kanseri hastalığına yakalanmaktadır. Oldukça sık izlenen bu hastalığa yaklaşımda birçok tedavi seçeneği mevcut olup bunlar cerrahi, radyoterapi, hormonoterapi ve kemoterapi olarak sıralanabilmektedir." ifadelerine yer verdi.