Bilim kadınının başarısı!

Sebebi belli olmayan kronik kabızlık, hayatı işkenceye çevirip iş, aile, hayat düzenini bozuyor. Kabızlığın sebebi bilindiğinde ilaç ve diyetlerle tedavi edilse de, sebep bilinmediğinde yanlış ilaç ve diyetlerle sadece günü kurtarabiliyorsunuz. Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışan Doç. Dr. Çiğdem Arslan, ameliyat ettiği hastalarının sorunlarından yola çıkarak bir proje geliştirdi. Kronik kabızlığın sebebinin bulunamadığı çaresiz hastalarda, mevcut tıbbi literatürdeki ilaç tedavileriyle yaklaşık yüzde 25-30 gibi bir başarı sağlanıyordu. Yani hastaların ancak 3'te 1'i (o da sürekli 3 hafta hap, 3 hafta şurup tedavisi ya da ömür boyu değişik aktarlardan aldıkları çoğu da kanserojen olan çaylar içerek) dışkılayabiliyorlardı.

Doç. Dr. Çiğdem Arslan, bu grupta yer alan hastalarının 'bağırsak bakterileri normal toplumunkinden farklı mı' diyerek yola çıktı ve bağırsak bakterilerini analiz etme fikri ile araştırma yapmaya başladı. 40 hasta üzerinde yapılan çalışmanın sonucunda da gerçekten bu hastaların bağırsak florası sağlıklı, her gün dışkılayan, hiç bir gastroenterelojik sorunu olmayan insanlara göre farklı çıktı; kimisinde antibiyotik hasarı, kimisinde şeker hasarı saptandı. Floranın çok bozulmuş olduğunu görüldü. İşte bu sonuçlarla birlikte de hastalara 'kişiye özel tedavi protokolü' hazırlandı. Bağırsağının neye ihtiyacı varsa ona yönelik bir diyet, beslenme ve gerekiyorsa ilaç verilmeye başlandı.

Doç. Dr. Çiğdem Arslan, neden böyle eşi benzeri bulunmayan bir projeye imza attığını şu sözlerle anlattı: "Kolerektal cerrahi uzmanıyım. Kolerektal cerrahi ve proktoloji, bağırsak ve anal bölge hastalıklarıyla yan dalım var. Hastalarımın yüzde 70- 80'i anal bölgede hemoroid, makat çatlağı, basur gibi sıkıntıları olan hastalar. Ameliyatlarını çok başarılı şekilde yapsam bile, hastada kabızlık devam ettiği sürece tekrarlar yaşıyoruz. Bu projede Kayserili bir mühendis arkadaşımızın algoritmasını benim fikrimle birleştirdik. Kendisi yapay zeka algoritması üretmiş bununla ilgili. Bu hastalardan biz profiller oluşturduk. Mesela yüz bin tane normal insanın verisi zaten bizim elimizde vardı.

Bu kabızlık şikayeti olan hastaların örneklerini kendi veri tabanımıza soktuğumuzda yapay zeka bize direkt standart, normal toplumdan bunun sapması nedir, direkt bunu çıkarıyor. Biz bu çalışmadan önce hastalarımıza körleme probiyotik, kefir gibi şeyler öneriyorduk. Ama şimdi normalden sapan bakteriler neler ise onlara yönelik yapay zekanın kişinin bağırsak florasına göre çıkardığı 'kişiselleştirilmiş diyet'i öneriyoruz. Bizim öngörümüz 6 haftada bağırsak florasını sıfırlayıp normale koyduğu yönünde.

Şöyle söyleyeyim başarımız yüzde 86. Biz bu çalışmada 60-70 hasta ile çalışmayı arzu ederdik ancak çalışmaya katılamayanlar, devam edemeyenler olduğundan 20 kontrol grubu, 20 hasta grubu olmak üzere 40 kişiyle Faz 3'e geldik. Bu bir Faz 2 çalışmaydı. Burada ön sonuçlarımız çok çok iyi geldi. Bunun Faz 3 çalışmasına hala devam ediyoruz. Şu anda daha Faz 2 sonuçlarımız olduğu için Avrupa Proktoloji Derneği'nin bizim alanımızdaki en prestijli kongresinde sözlü bildiri olarak kabul edildi. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği'nin kongresinde de sözlü bildiri olarak kabul edildi. Makalemizi yazıyoruz Aralık ayında da makalemiz Avrupa'da yayınlanacak."