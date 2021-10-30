Doğru maske seçimi için 10 maddelik yol haritası

Maske kullanımına bağlı olarak geçtiğimiz yıl azalma eğilimi gösteren grip vakaları, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu artışı maske ve hijyen tedbirlerine uyumun azalmasına bağlayan uzmanlar, grip virüsünden korunmak için maske kullanımının yeniden süreklilik kazanması gerektiğine dikkat çekiyor. Çocukların da erişkinler kadar büyük bir risk altında olduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opt.Dr. Battal Tekin, doğru maske seçimi ve kullanımına ilişkin şu tavsiyelerde bulunuyor:

• Doğru maske kullanımı, alanında uzman bir marka tarafından üretilen güvenli bir maske seçimi ile başlar. Doğru maske seçiminde uzmanlık ve uluslararası standartlarda üretim kriterlerini dikkate alın. Uygun koşullarda en yeni teknolojiler kullanarak üretim yapan markaların maskelerini güvenle kullanabilirsiniz.

• Maskenin dokunmamış özel bir kumaştan üretilmesi koruyuculuk oranını artırır. Maskelerin koruyuculuğundan emin olmak için mutlaka kutusunun üzerinde yer alan barkod aracılığıyla ürün takip sistemi (ÜTS) sorgulanmalı.

• Maske seçiminde üretimde herhangi bir alerjik malzeme kullanılmadığından emin olun.

• Uluslararası standartlarda üretilen, iyi bir filtreleme özelliğine ve dokunmamış özel kumaşa sahip 3 katmanlı maske kullanımı ile koruyuculuk oranı yüzde 95'i bulabilir. Çift maske kullanımı ile de yüzde 100 koruma sağlanabilir.

• Maskenin yıkanarak tekrar kullanımı, teknolojik ve kimyasal yapısını bozduğu için koruyuculuğunu düşürür. Her kullanımdan sonra maskenin iç ve dış kısmıyla çok fazla temas etmeden, lastiklerden tutularak çöpe atılmalıdır.

ÇOCUKLAR DA KULLANMALI

• Çocukların maske kullanmaması, yetişkinler kadar risk faktörlerine kapı aralar. Sağlık otoriteleri 5 yaş ve üzeri çocukların maske takmaları gerekliliği konusunda hemfikir. Özellikle 12 yaş ve üzeri çocukların yetişkinler ile aynı koşullarda maske takmaları gerekiyor. Kronik hastalık ve immün yetmezliği olan çocuklarda da maske kullanımı olmazsa olmazdır.

• Piyasada 3 katmanlı maskelerin çocuklara özel üretilen farklı desenlere sahip çeşitleri de bulunuyor. Bu maskeler ile çocuğunuza maske kullanma alışkanlığı kazandırabilirsiniz.

• Çocuklar özellikle okul, çarşı, sinema gibi virüs yükünün yoğun olduğu ortamlarda mutlaka maske takmalılar. Burada tek istisna gelişimsel engelli çocuklar için geçerli. Bu çocuklar sağlık durumları nedeniyle maske takmak istemediklerinde çok da ısrarcı olmamakta fayda var.

MASKENİZİ ELLERİ YIKADIKTAN SONRA TAKIN

• Maske, eller yıkandıktan sonra, ağız ve burun partiküllerin geçişine izin vermeyecek şekilde boşluk bırakmadan yüze takılmalı. Ortamın özelliğine ve kirliliğine göre 2 veya 4 saatte bir değiştirilmelidir. Çok fazla nemleniyorsa bu süre kısaltılmalıdır.

• 3 katmanlı maskelerin kalitesini filtreleme işleminin yapıldığı orta tabaka belirler. Güvenli ürüne ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde eczaneler kanalıyla satışa sunulan cerrahi maskeler, doğru maske seçimine örnek olarak gösterilebilir. Bu tür maskelerin 3 katmanlı yapısı ile virüslere karşı yüksek koruyuculuk elde edebilir, hava geçirgen yapısıyla da gündelik hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.