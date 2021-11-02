Başhekimden endişe veren açıklama! "Gençler rehavette"

Son günlerde aşılama oranlarında duraksama olduğunu ifade eden Prof. Dr. Recep Demirhan, gençlerde aşıya rağbetin az olduğunu dile getirdi. Günde 7 bin civarında aşı yapılırken şu an bu sayının 400-500 civarına düştüğünü söyleyen Demirhan, "İkinci dozları tamamlanmış, hatırlatma dozlarını olması gereken kişiler de üçüncü dozlarını olmuyorlar. Ayrıca yerli aşımız Turkovac için de 18-59 yaş arasındaki herkesi gönüllü olmaya bekliyoruz." dedi.

YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTA SAYISI YÜZDE 20 ARTTI

Yoğun bakımda yatan sayılarının bir önceki haftaya göre yüzde 20 arttığını dile getiren Demirhan, "Polikliniğe başvurularda da kovid pozitif çıkanların sayısı arttı. Her ne kadar vaka sayısı tüm Türkiye'de 25 binle 30 bin arası dalgalı bir seyir gösteriyorsa da bizde önceki haftaya göre kovidli yatırdığımız hasta sayısında artış var. Dolayısıyla biz ek servis ve ek yoğun bakım yatakları açarak bu ihtiyacı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yatırdığımız hastaların yüzde 90'ı aşısız ya da aşısını tamamlamamış kişiler. Onun için iki doz aşı olup günü gelenlerin hatırlatıcı dozlarını yaptırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENEYE GÖRE POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 100 AZALDI

Hastanelerinde geçen sene bu zamanlara göre pozitiflik oranında yaklaşık yüzde 100 azalma olduğu müjdesini veren Demirhan, "Geçen sene hastanemizde kovid pozitif çıkma oranı yüzde 30'lardaydı, şu anda yüzde 14'lere kadar indi. Geçen sene yatan hasta sayısı şu anda yatırdığımız hasta sayısının tam iki katıydı. Bu da aşının ne kadar koruyucu olduğunu gösteriyor. Yoğun bakım yaş ortalamamız 56'larda, servis yaş ortalaması da 44 civarında. Yoğun bakımda yatan 20 yaşında bir hastamız var ve çocuk 'Keşke aşı olsaydım' diyor. Çocuk vaka sayısında da artış var" dedi.