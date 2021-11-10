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Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:15 Son Güncelleme: 10.11.2021 11:15

Diş Ağrısını Kesmek İçin Eldeki Akupunktur Masaj Noktaları: Diş Ağrısı İçin Nereye Masaj Yapılır?

Diş Ağrısını Kesmek İçin Eldeki Akupunktur Masaj Noktaları: Diş Ağrısı İçin Nereye Masaj Yapılır?

Diş ağrısı, günlük yaşantı içerisinde sıklıkla karşı karşı kalmamız ve kimi zaman ilaç kullanmadan baş etmemiz gereken problemlerden bir tanesidir. Bazen hastalık sebebiyle bazen ise çürük ve benzeri problemlere bağlı olarak meydana gelen diş ağrısından kurtulmak için akupunktur masajı gibi birtakım yöntemler mevcuttur. Doğru noktalara doğru şekilde masaj uygulayarak diş ağrısını yenebilir, ağrının şiddetini azaltabiliriz. Peki diş ağrısı için nereye masaj yapılır? Doğru baskı noktaları nelerdir, eldeki akupunktur masaj noktaları nereler? İşte diş ağrısını yenmek için uygulanabilecek masaj yöntemleri…

Ağrılara iyi gelen baskı noktaları, özellikle Çin tıbbında kullanılan ve vücudumuzun sihirli noktaları olarak tanımlanan noktalardır. Bu noktalara uygulanan doğru masaj teknikleri ile baş, diş, sırt, omuz, kalp, adet ağrılarını yenmek mümkündür. Çin tıbbında kullanılan bu baskı noktaları; baş ağrısı için yindang noktası, sırt ağrısı için ling gu noktası, diş ağrısı için hukou ve xiaguan noktaları, omuz ağrısı için jianjing oktası, kalp ağrısı için neiguan noktası, adet sancısı için taichong noktası olarak tanımlanır.

Diş ağrısı kimi zaman şiddetli bir hal alarak oldukça rahatsız edici boyuta ulaşabilir. Ağrının evde çözüm yöntemleri ile yok edilmek istenmesi halinde uygulanması mümkün olan pek çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden bir tanesi olarak hukou ve xiaguan noktalarına masaj yaparak ağrının tamamen ortadan kaldırılması sağlanabilir. Peki diş ağrısı için tam olarak nereye masaj yapılır? Doğru nokta ve masaj tekniği nedir? İşte detaylar…

DİŞ AĞRISI İÇİN NEREYE MASAJ YAPILIR?

Günümüzde alternatif tıp alanında kullanılan bilim dallarından bir tanesi de akupunkturdur. Doğru akupunktur noktalarına masaj yaparak vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen ağrıların ortadan kaldırılması mümkündür. Peki diş ağrısını kesmek için hangi noktalara, nasıl masaj yapılmalıdır?

Diş ağrısı, kimi zaman oldukça rahatsız edici boyuta ulaşarak yaşam kalitesini düşürebilir. Şiddetli bir hal alması halinde dayanılması güç bir acı olarak tanımlanır. Çürük, 20'lik dişin mevcut dişlere baskı yapması gibi sebeplere bağlı olarak meydana gelen diş ağrısını masaj yaparak ortadan kaldırmak için aşağıdaki adımların uygulanması önerilir:

  1. Baş ve işaret parmaklarınızı sıkı bir şekilde yan yana getirin.
  2. Kasların en yüksek olduğu noktaya, sağ elinizin baş parmağı ile sol elinizdeki noktaya acı verecek kadar kuvvetli bir biçimde serçe parmağınıza doğru baskı uygulayın.
  3. Uygulanan bu baskının en az 2 dakika sürmesi gerekir.

Bir diğer uygulama şekli ise şöyledir:

  1. Kulağınızın başlangıç yerindeki çöküntüye, en az 1 dakika boyunca şiddetli bir şekilde baskı uygulayın.
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