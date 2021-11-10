Diş Zonklamasının Nedenleri Nelerdir? Zonklama Şeklindeki Diş Ağrısını Ne Geçirir?

Bir anda başlayan ve giderek artan bir diş ağrınız varsa hemen bir hekime başvurmanız gerekmektedir fakat diş ağrınız muhtemelen gece yarısı başladıysa sabaha kadar devam edecektir. Diş ağrısını hafifletmek ve yavaşlatmak için ne yapmalıyız? Diş ağrısı nasıl geçer? İşte yanıtı...

Diş Zonklamasının Nedenleri Nelerdir?

Şiddetli ve zonklayan tarzda diş ağrılarının sebebi, çürük olan dişin artık iltihaplanmaya başlamasıdır. İltihap dişin sinirini sarar ve onu öldürerek yayılma eğilimi taşır. Dokulardaki basınç kaynaklı diş ağrısı başlar. Diş ağrısının gece olmasının başlıca nedeni ise gece salgılanan hormonlar ile damarlar genişler dokulara sıvı aktarımı hızlanır ve fazlalaşır. Diş iltihaplandığı için içinde sıvı birikimi artar ve böylece sinirlere fazla baskı yapar. Dişinizin gece ağrımasının nedeni de budur.

Dişiniz ağrımaya başladığında yapılacak ilk şey, dişin etrafını ve kendisini temizlemek yarım su bardağına bir çay kaşığı tuz ekleyerek ağzı iyice çalkalamaktır. Tuzlu su genelde ağrının kesilmesine yardımcıdır. Ağrıyan dişin üzerine asla aspirin gibi ilaçları ezip koymayınız bu son derece tehlikelidir. Nedeni ise diş etlerinin tahriş edilecek olmasıdır. Bu durum diş ağrısını daha da arttırır.

Diş ağrınızın yanı sıra şişlik varsa, diş iltihabı ilerlemiştir. Dişinizin şişen kısmına yani cilt üzerinden buzla yapılan kompres ağrıyı yavaşlatacaktır. Dişin üstünde oyuk vasra bir miktar karanfil yağı ağrıyı yavaşlatır fakat fazlası tahrişe ve ağrının artmasına neden olur. Alınan ağrı kesiciler iltihaplı dişteki ağrıyı sadece duraklatır. Bu sebeple üst üste ağrı kesici almamaya özen gösteriniz çünkü iltihabın kuruması için antibiyotik kullanmanız şarttır.

Derin bir ağrı hissederek doktora başvurduğunuzda diş hekimi, diş kurtarılacak durumdaysa iltihabı boşaltarak tedaviye başlar daha sonra ise kanal tedavisi uygular. Diş kötü durumdaysa da diş çekilir; doktorun takvimine göre antibiyotik kullanılarak uygun tarihte (genelde 4-5 gün arası) diş çekilerek hasta diş ağrısından kurtulur.

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