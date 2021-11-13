Böbrek taşına en iyi tedavi yöntemi: Flexible üreterorenoskopi

Ülkemizde yapılan araştırmalara göre her sekiz kişiden birinde görülen 'böbrek taşı' rahatsızlığı, tedavisi yapılsa bile tekrar edebilen bir hastalık olarak bilinmektedir. Böbrek taşı rahatsızlığına çözümde en iyi tedavi yönteminin Flexible Üreterorenoskopi (F-URS) olduğunu söyleyen Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Faruk Özgör, "Flexible Üreterorenoskopi ile taşlar lazer ile kırılarak, toz haline gelen parçaları hastalar kendileri düşürebiliyor. Ameliyat sonrası hastalar 6 saat içerisinde taburcu olabiliyor" dedi.



Böbrek taşı rahatsızlığı kişilerde belirtileri şiddetli yan, sırt ve kasık ağrıları olarak görülmektedir. Böbrek taşlarının idrar da kanamaya, ateşli idrar yolları enfeksiyonlarına ve hatta böbrek yetmezliğine yol açtığı da bilinmektedir.

Doç. Dr. Faruk Özgör



"BÖBREK TAŞI TEDAVİSİNDE TERCİH EDİLEN YÖNTEM"



Son dönemde böbrek taşı tedavisinde Flexible Üreterorenoskopi (F-URS) yönteminin çok tercih edildiğini belirten Doç. Dr. Faruk Özgör, "Böbrek taşı tedavisi için endoskopik ameliyatlarla (kapalı ameliyat) hastalar daha az ağrı duymakta, hastaneden daha kısa sürede taburcu olabilmekte ve normal hayatlarına dönmeleri daha hızlı olmaktadır. Flexible Üreterorenoskopi (F-URS) yöntemi ile kısa sürede en fazla tercih edilen endoskopik türü olmuştur.



"HASTALAR AMELİYATTAN 6 SAAT SONRA TABURCU EDİLİYOR"



Doç. Dr. Faruk Özgör, "Böbrek taşı rahatsızlığı tedavilerinde iki santimetreden küçük böbrek taşları için en uygun yöntem Flexible Üreterorenoskopi yapılmaktadır. Daha büyük böbrek taşları birden fazla Flexible Üreterorenoskopi seansı ile tedavi edilmektedir. En önemli avantajı cihazın uç kısmının bükülmesi sayesinde böbreğin tüm bölgelerine kolaylıkla ulaşılabilmesidir. Flexible Üreterorenoskopi ile taşlar lazer ile kırılarak, toz haline gelen parçaları hastalar kendileri düşürebilmektedir. Ameliyat sonrası hastalar 6 saat içerisinde taburcu olabilmektedir" dedi.



"GÜNDE EN AZ 3 LİTRE SU TÜKETİN"



Böbrek taşı rahatsızlığı yaşayan hastaların günde 3 litre su içmeleri gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Faruk Özgör, "Tuz tüketiminin azaltılması ve lifli gıda tüketiminin artırılması ve düzenli spor yapmak böbrek taşlarının tekrar oluşmasının önüne geçmektedir" şeklinde konuştu.