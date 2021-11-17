Diyabetliler koronavirüs aşılarını aksatmasın

Prof. Dr. Emral, dernek tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü ve Haftası dolayısıyla Ankara'da düzenlenen basın toplantısında, ülkemizde yapılan çalışmalar, PCR testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan diyabetli bireylerde ölüm oranının yüzde 13,6 olduğunu söyledi. Şeker hastalığının ciddi sorunlara yol açtığına dikkati çeken Emral, diyabetin dünyadaki en önemli körlük, böbrek yetmezliği ve ayak ile bacak kesilme nedeni olduğunu belirtti. Emral, şeker hastalığı olan kişilerin öncelikle diyet ve egzersiz ile hayat tarzını değiştirmesi, daha sonra da tedavi görmeye başlaması gerektiğini vurguladı. İnsülini keşfeden bilim insanı Sir Frederik Banting'in doğum günü de olan 14 Kasım'ın 2006'da BM Genel Kurulu kararı ile resmi olarak 'Diyabet Günü' olarak tanındığına işaret eden Emral, bu yıl insülinin keşfinin 100. yılı olduğuna dikkati çekti. Emral, bu yılki temanın 'Diyabet Bakımına Erişim' olarak belirlendiğini söyledi.

ÜLKEMİZDE HER 7 KİŞİDEN BİRİ DİYABETLİ

Diyabetin kronik hastalıklar içinde sıklığı en fazla artanların başında geldiğine ifade eden Emral, Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, dünyada yaklaşık 537 milyon yetişkin diyabet hastası bulunduğunu ve sayının 2045'te 783 milyona ulaşmasının beklendiğini vurguladı. Prof. Dr. Emral, "Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, ülkemizde yetişkinlerde diyabet görülme sıklığı yüzde 14,5 olup yaklaşık olarak her 7 kişiden biri diyabetli. Bu orana göre, Türkiye'de diyabetli hasta sayısı 9 milyon 20 bin 900 olarak hesaplanıyor. Avrupa'da sıklık açısından birinci sıradayız" dedi.

ERKEN TEŞHİS EDİLMELİ

Türkiye'de 18 yaş altı çocuk ve erişkinlerin yaklaşık on binde 8 kadarında tip 1 diyabet bulunduğunu aktaran Emral, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 19 bin tip 1 diyabetli çocuğumuz vardır. Bir başka çarpıcı veri de henüz diyabetik olmayan ama diyabete aday bireylerin toplumdaki oranıdır. Özellikle bozulmuş açlık glikozu ve glikoz tolerans bozukluğu olarak bilinen diyabet öncesi dönem yani pre-diyabet, ülkemiz erişkin popülasyonunun yüzde 9,6'sını etkiliyor. Bu bireylerin tespiti ve erken dönemde yaşam tarzı değişikliğinin bu bireylerde sağlanarak tip 2 diyabet gelişiminin önüne geçilmesi bilhassa önem arz ediyor."

KOVİD ÖLÜM ORANI YÜZDE 13,6

Prof. Dr. Emral, Kovid-19'un diyabetik bireylerdeki etkilerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı: "Dünyada Kovid-19 hastaları içerisinde ikinci en sık görülen hastalık diyabettir. Maalesef diyabetik bireylerde Kovid-19 daha ciddi ve ölümcül seyrediyor. Ülkemizde yapılan çalışmalar da PCR testi pozitif çıkan ve hastaneye yatırılan diyabetli bireylerde ölüm oranının yüzde 13,6 olduğunu göstermiştir. Bu tüm dünyadaki verilere göre oldukça düşük bir ölüm olasılığını gösteriyor ama bu bile diyabetik olmayanların üstünde bir rakam. Bu oran, diyabeti olmayanlara göre, Kovid-19 nedenli ölüm riskinin ülkemizdeki diyabetlilerde de yüzde 70 daha yüksek olduğunu göstermiştir."

AŞILARINI TAMAMLAMALILAR

Emral, diyabeti olanların bu süreçte tedavilerini sürdürmeleri, şeker ölçümlerini sıklaştırmaları, yeterli su tüketimine dikkat etmeleri, diyet ve egzersiz önerilerine sıkı sıkıya uymaları ve hekimleriyle irtibatlarını kesmemelerinin önem taşıdığını belirterek, diyabetli bireylerin mutlaka Kovid-19'a karşı aşılanması ve varsa eksik aşılarını tamamlaması gerektiğini ifade etti.

DİYABET EGE'DE AZ GÖRÜLÜYOR

18 yaşın altında ergenlik dönemindeki çocuklarda tip 2 diyabet sıklığında artış görüldüğünü, çocuklarda obezitenin de arttığını bildiren Emral, özellikle 12 yaştan sonraki dönemde obez çocukların tip 2 diyabet ya da obeziteye bağlı diyabet geliştirme konusunda risk altında olduklarını kaydetti. Emral, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu hastalığın daha fazla, Ege'de ise daha az görüldüğüne ilişkin gözlemlerin bulunduğunu dile getirdi.