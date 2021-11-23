Türk bilim adamlarının geliştirdiği kit akredite edildi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde Türk bilim insanlarınca geliştirilen SARS-CoV-2 PCR Tanı Kiti, Moleküler Tanıda Kalite Kontrol Programı-MOTAKK tarafından yapılan analizler sonucunda akredite edildi.

MOTAKK'ın SARS-CoV-2 moleküler tanısında PCR testi uygulayan 404 laboratuvarın sonuçlarını analiz ederek raporladığı çalışmada, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Kit Üretim Laboratuvarı, KKTC'nin yerli SARS-CoV-2 PCR Tanı Kiti'ni kullanarak ulaştığı sonuçlarla, en doğru ve güvenilir sonuç veren laboratuvarlar arasına girdi.

MOTAKK TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ



Böylece daha önce KKTC Sağlık Bakanlığı ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğü tarafından üretimi ve kullanımı için uygunluk verilen KKTC'nin yerli PCR Tanı Kiti, Türkiye'de aralarında Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı viral enfeksiyonların tanısında kullanılan moleküler tanı testlerinin ve kitlerini doğruluğunu puanlayarak sertifikalandıran MOTAKK tarafından da tescillenerek akredite edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, tasarım ve AR-GE'si Yakın Doğu Üniversitesi'nde Türk bilim insanlarınca yapılan KKTC'nin yerli PCR Tanı Kiti'nin güvenilir tanı sonuçlarının MOTAKK tarafından tescillenerek akredite edilmesinin önemini vurguladı.