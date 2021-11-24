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Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:17

Uzun süre oturuyorsanız dikkat!

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Uzun süre oturuyorsanız dikkat!

Tuvalette geçirilen sürenin cep telefonu nedeniyle uzamasının hemoroit şikayetlerini artırdığına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Kaya, “Uzun süre tuvalette oturmak, yaşam kalitesini çok düşüren bu hastalığa yol açan önemli nedenlerden biri. Bu nedenle cep telefonu ile tuvalete girmemek önemli” dedi

Vücudumuzda anal kanal olarak tanımlanan damarsal yapıların farklı nedenlerle genişlemesi, yapışık oldukları bölgeden sarkarak şikayetlere neden olması hemoroidal hastalıklara yol açıyor. Hastalığın kesin nedeninin bilinmemesine karşın kimi davranışların hemoroit oluşumuna ve büyümesine yol açtığını kaydeden Fatih Kaya, şu uyarılarda bulumdu:

"Ailevi yatkınlık, kabızlık ve ishal, cep telefonu ya da kitap ile tuvalete girilmesinden dolayı tuvalette uzun süre kalmak ve ıkınmak, hamilelik, doğum, alkol ve mayalı içecekler, uzun süre ayakta durmak ya da oturmak, sınırlı sıvı tüketimi, posadan zayıf beslenme alışkanlığı, aşırı baharat tüketimi, bisiklet, halter, binicilik gibi spor etkinlikleri, hastalığın oluşumunda rol oynuyor. Ayrıca uzun süre ayakta kalınan öğretmenlik ya da oturmayı gerektiren şoförlük gibi mesleklerin mensupları da risk altında."

Hemoroidal hastalık yerleşim yerine göre iç ve dış olarak iki gruba ayrıldığını ifade eden Kaya, şiddetine göre de dört derecede seyreden hastalığın belirtilerinin "anüs bölgesinde ele gelen şişkinlik, iç kısımda dolgunluk hissi, kanama, ıslaklık hissi ve kaşıntı, tuvalet ihtiyacının tam giderilememesi, makat bölgesinde ağrı ve yanma" olduğunu dile getiren Dr. Fatih Kaya, "Hastalığın oluştuğu yer nedeniyle bazı hastalar muayene olmaktan çekinebiliyor" diye konuştu.

Hastaların eş dost tavsiyesi ya da eczanelerden ilaç temini ile tedavilerini yapmaya çalıştığına dikkat çeken Dr. Kaya; "Ancak bu durum benzer belirtileri veren kalın bağırsak kanseri gibi bazı hastalıkların tanısını geciktiriyor. Dolayısı ile hemoroidal hastalık belirtileri olan hastalarımızın mutlaka bir genel cerrahi uzmanı tarafından muayene olarak tedavilerinin devamını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

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Uzun süre oturuyorsanız dikkat!
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