Babası için yola çıktı, diyabet körlüğünü engelleyecek

Biyomedikal Mühendisi Tuğba Haklı, babasının diyabet hastası olduğunu ve hastalığın körlüğe yol açabildiğini öğrendikten sonra, diyabet körlüğünü engellemek amacıyla yapay zeka destekli retinal kamera geliştirdi. Bu projesiyle TÜBİTAK 2242 proje yarışmasında ikincilik kazanan Haklı, aldığı TÜBİTAK hibesiyle dört mühendis arkadaşını bir araya getirerek, Ankara Üniversitesi Teknokent'inde cihazını geliştirdi. Şu an Sağlık Bakanlığı'yla görüşmelerinin devam ettiği bilgisini veren Haklı, "Cihazımız genel anlamıyla diyabetten kaynaklanan körlük riskini engellemeye yönelik geliştirilen yapay zeka destekli bir retinal kamera. Bu cihaz sayesinde hastanın retina dediğimiz bölümünün fotoğrafını çekiyoruz ve buradaki komplikasyonu yapay zeka desteğimiz sayesinde tespit edip anında raporlama yapabiliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE 11 MİLYON DİYABET HASTASI VAR

Dünyada yaklaşık 500 milyon, Türkiye'de ise 11 milyon civarında diyabet hastası olduğunu ifade eden Haklı şu bilgileri paylaştı: "Diyabet kanserden daha çok görülen bir hastalıktır. Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zekanın tıpta da kullanımı oldukça yaygınlaştı. En çok uygulanan alanlardan bir tanesi de göz ve göz hastalıkları. Amerika'da da bu seneyle birlikte yapay zeka destekli göz muayeneleri sigorta kapsamına alındı. Amerika'da yaklaşık 5,5 milyar dolarlık göz tanı tıbbi cihaz pazarı bulunmakta. Bizim de hedefimiz Türkiey'de aile sağlığı merkezlerinde sistemimizi yerleştirerek diyabete bağlı körlüğü bitirmek. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı'yla görüşmelerimize devam ediyoruz."

DOĞRULUK ORANI YÜZDE 98

Türkiye'de önlenebilir körlüğün öncüsü olmayı umduğunu ifade eden Haklı, "Bu hizmetin aile hekimlerinde yapılarak erken teşhisi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu hizmetin birinci basamak sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezlerine indirgeyerek hastaların bu hizmete erişimini mümkün kılmak istiyoruz. Yapay zeka algoritmamızın doğruluğu ise yüzde 98 oranında" dedi.

İLK HEDEF 10 BİN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Şimdiye kadar TÜBİTAK ve KOSGEB'den destek aldıklarını ifade eden Haklı, "İlk hedefimiz bakanlıkla yaptığımız görüşmeler neticesinde cihazımızı 10 bin civarı aile sağlığı merkezine yerleştirmek. Bu sayede her diyabetlinin rutin taramasını mahallesindeki aile sağlığı merkezlerinden ulaşmasını hedefliyoruz. Faaliyetlerimizi şu an İTÜ Çekirdek bünyesinde kurduğumuz Retinow firmasında sürdürüyoruz. Cihazımız yakında başlayacağımız Tübitak projesi ile 3 yeni hastalığın önlenmesini de sağlayacak. Bunun da haberini yakında vereceğiz" diye konuştu.