Gebelik testi sonuçları – Adet dönemine yakın gebelik testi sonucu pozitif çıkar mı?

Gebelik şüphelerinizi bulunuyor ve bunun acilen sonuçlanmasını istiyorsanız. O halde erkenden sonuçlarını öğrenmeniz için hemen bir gebelik testine ihtiyacınız olacaktır. İdrarda HCG seviyesini ölçen bu testleri uygularken doğru uyguladığınızdan emin olmanız gerekir. Çünkü bazı markaların gebelik testleri bekleme zamanı ve kullanım şekli açısından farklılık göstermektedir. Kanda gebelik testi ise döllenmeden 10-13 gün sonra bile kesin sonuç verir. Gebeliğinizin pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu anlamak için kanda gebelik testi her zaman en doğru yanıtı verdiğinden en güvenilir yöntem olarak karşımıza çıkar. İşte konu ile ilgili merak edilenler…

ADET DÖNEMİNE YAKIN GEBELİK TESTİ POZİTİF ÇIKAR MI?

Eczaneden satın alarak evde yapabileceğiniz hamilelik testleri HCG hormonunun artmasına dayanarak sonuçları vermektedir. Yumurta döllenmesinin ardından gebelik başlasa da HCG hormonunda artış olmaz. Bu hormon adet günün yaklaşması ile vücutta artış gösterdiğinden hamilelik testi yapmak için en iyi zaman dilimi periyodunuzun gecikesinden 1 hafta sonrasıdır. Daha erkende yapabilirsiniz, ancak testi saptayabilmesi için yeterli HCG hormonu üretmemiş olabilirsiniz. Hamileliğin erken dönemlerinde HCG seviyeniz her 2-3 günde bir artış gösterir. Bu nedenle test yapmak için biraz beklemeniz doğru sonuçlar almak için yararlı olacaktır.

4 HAFTALIK GEBELİKTE BETA HCG DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Gebeliğin başlamasının ardından beta HCG hormonu devreye girer. Gebeliği teşhis edebilmek için yapılan kan testi Beta HCG olarak bilinmektedir. Hamilelik testi yaptırmak için sağlık kuruluşuna başvuranlardan istenen Beta HCG yani kan testi sonuçları gebeliği belirlemek için en güvenilir yöntemler biridir. Döllenmenin ardından Beta HCG hormonunda artış meydana gelir. Hormondaki bu artış gebeliğin hangi haftasında olunduğunu belirlemeye yardımcı olur. Gebelikte zaman dilimine göre Beta HCG değerinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 4. Haftasında olan bir hamilenin kan testinde Beta HCG değeri ise 5 – 425 mlu/ml şeklindedir.

GEBELİK TESTİNİN POZİTİF OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Gebelik testi için idrar çubuklarından yararlanmak istiyorsanız; bu testlerde çıkan çizginin 2 tane çıkması "pozitif " yani hamile olduğunuz anlamına gelir, tek çizgi ise "negatif "yani hamile olmadığınızı belirlemektedir. Kanda gebelik testinin pozitif olduğunu anlamak için ise doktorunuz kandaki Beta HCG değerini tespit ederek şüpheli hamileliğiniz hakkında pozitif ya da negatif yanıtları kesin bir biçimde verecektir.

HAMİLELİK TESTİ SONUCU KAÇ DAKİKADA BELLİ OLUR?

Gebelik testi yapacak olan kadınlar, hamilelik testi sonucu kaç dakikada belli olur sıklıkla araştırmaktadır. Bu heyecanlı bekleyiş beraberinde büyük bir sabırsızlığı getirdiğinden en kısa sürede sonucu öğrenmek, soru işaretlerini gidermek açısından kişilere yarar sağlar. Hamilelik testlerinden biri olan idrardaki gebelik testi sonucu, 5 dakika gibi kısa sürede gebeliğin pozitif ya da negatif olduğunu belirlemektedir. Ancak kandaki gebelik testi için gittiğiniz sağlık kuruluşunda sonucu almanız 1 saat sonrasına ya da 1 gün sonrasına ertelenebilir.

BOZUK GEBELİK TESTİ HAKKINDA

Gebelik testi sonuçlarında her zaman yanılma payı bulunmaktadır. Bu bazen bekleme süresi, zamanlama ya da uygulama esnasında yapılan hatalardan kaynaklanabilir. Bunlara ek olarak gebelik testinin yanlış sonuç vermesi bozuk testlerden de kaynaklanabilir. Bu nedenle idrarda gebelik testi yaptıracak olanlar testi alırken son kullanma tarihine dikkat etmeli ve kutunun hasarsız olduğundan emin olmalıdırlar. Bazen günler öncesinden alınıp evde bekletilen veya nemli ve sıcak yerde saklanan hamilelik testleri sonuçlarının yanlış çıkma olasılığını arttırır. Bu nedenle saklama ve koruma talimatlarını dikkate almaya özen göstermeniz bozuk gebelik testi ihtimallerini ortadan kaldıracaktır.