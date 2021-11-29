Sırtımın sağ alt tarafı ağrıyor – Sırtın sağ alt tarafındaki ağrının nedenleri nelerdir?

Sağ alt sırt ağrınızın nedenini ve bunu nasıl gidereceğinizi aşağıdaki nedenlere göz atarak öğrenebilirsiniz ancak ağrının boyutuna bağlı olarak uzman kontrolü muhakkak yapılmalıdır. Peki, sağ alt sırt ağrısının nedenleri nelerdir? Neyse ki, alt sağ bel ağrısı vakalarının çoğu acil bir tıbbi sorun değil, kas-iskelet sistemi sorunlarının bir sonucudur.

Burkulma

Burkulmalar alt sırt ağrısının bir numaralı nedenidir. Bir burkulma ile zorlanma arasındaki fark nedir? Özünde, benzer yaralanmalardır. Burkulmalar, ligamentleri (eklemleri bağlayan dokular) fazla uzattığınızda veya yırttığınızda oluşur; zorlanma olayı ise kasları veya tendonları yırtdığınızda meydana gelir (kasları birbirine bağlayan dokular). Genellikle, sırtınızın alt kısmında şişlik, sertlik, morarma, kramp ve / veya spazmlar hissedersiniz.

Genellikle burkulma veya gerinme olduğunu bilirsiniz, çünkü yaptığınız hareketi bilirsiniz. Bu, spor yaralanması, ağır bir şey kaldırma, evde düşme veya aşırı egzersiz gibi günlük bir aktivite olabilir. Ani hareketler veya doğal olmayan bükülme ve dönme kaslarınızı da yaralayabilir.

Disk Dejenerasyonu

Yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olsa da, disk dejenerasyonu alt bel ağrısına da neden olabilir. Omurları tutan diskler çürümeye başladığında disk dejenerasyonu gerçekleşir. Bu aşınma ve yıpranma ile, omurlar daha az korumaya sahiptir ve acı içinde birbirine sürtmeye başlar.

Disk dejenerasyonundan kurtulmak zor olabilir, çünkü bu doğal bozulma için bir tedavi yoktur. Bazen doktorlar, duruşunuzu ve hareketlerinizi değiştirerek olası faydalar için fizik tedavi, masaj terapisi veya kayropraktik önerebilir, ayrıca ağrı kesici tedavisinde ayarlamaları ve terapötik dokunuşları kullanabilir.

Osteoartrit

Osteoartrit alt sağ sırt ağrısına neden olabilecek başka bir yaşlanma durumudur. En yaygın artrit durumu olan osteoartrit, eklemlerinizdeki yastığın, özellikle omurganız, dizleriniz ve kalçalarınız gibi yaygın olarak kullanılan eklemler için yaşla yıpranması durumunda ortaya çıkar.

Kas Dengesizliği

Bazen, sağ alt bel ağrısını, özellikle buna neden olan ilk yaralanmayı veya hareketi hatırlamıyorsanız, tespit etmek zor olabilir. Ancak, hareket etme ve egzersiz yapma şekliniz sırt ağrınızı etkileyebilir. Spesifik olarak, kas dengesizliği, sağ alt sırt ağrısının çok yaygın bir kaynağıdır.

Kas dengesizliği, kas sisteminizin doğal dengesi bozulduğunda ortaya çıkar. Bu, genellikle belirli kasları diğerlerinden daha fazla kullandığınızda veya doğal olmayan bir pozisyonda fiziksel aktivite yaptığınızda meydana gelir.