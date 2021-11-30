Gastronomi Treni seferlerine yeniden başlıyor! Türkiye’nin lezzetleri Gastronomi Treni ile tanıtılacak

Kaçmaz, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Gastronomi Buluşması'nda ipuçlarını verdiği Gastronomi Treni çalışmasının detaylarını bir grup gazeteciye anlattı.

2019 yılında ilk Gastronomi Treni'nin Adana'dan yola çıktığını anımsatan Kaçmaz, "2019 eylülünde TÜRSAB çatısı altında Gastronomi Treni'ni ilk defa devreye koyduk. Proje kapsamında turizme hizmet edecek bir tren vagonunu gastronomi turizminin ürünü olarak kullanmayı hedefledik. Adana merkezden başlayarak Torosların eteğinden Varda Köprüsü'nden de geçerek orada bulunan köyümüzde trenin başlangıcından o bölgeye kadar hareketi ile bir lezzet sunumu gerçekleştirildi. Bölgeye indiğimizde yerel gastronomik ürünlerin sunulduğu sofra ile karşılaştık. Bu proje lansmanı 2019 yılında yapılmakla beraber daha sonra çok hızlı ilerleyemedi. Kovid-19 şartları buna engel oldu. Şuanda tekrar gündemimize almış bulunuyoruz. Gerek trenin içerisinde, gerek trenin yolu boyunca bölgede sahip olunan yerel lezzetleri yolculara sunacağız. Ayrıca uzun süreli duraklamalar yaparak bölgeye de katkı sunacak yerel ürünlerin de alınması yönünde bir çalışmayı devam ettirmeye gayret edeceğiz. Gelecekte bir charter haline dönüştürmeyi planladığımız proje hızla ilerlemekte. Daha sonra başka rotalarımızda olacak" dedi.



GASTRONOMİ TURİZM REHBERLERİNE İHTİYAÇ VAR

Yapılacak çalışmalarla gastronomi turizminin daha da yaygınlaşacağını anlatan Kaçmaz, "Gastronomi konusunda bilgisi olan rehber ihtiyaçlarımızda var. Şu an rehberimiz ile girilen restoranda şefimizden veya o bölgede yemekler hususunda bilirkişi olanlardan destek alıyoruz. Bu şekilde büyük bir projeye soyunurken de gastronomi rehberlerine ihtiyacımız olacak" dedi.

Gastronomi turlarının bölgeye daha fazla gelir getirmesi için konaklama günlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Kaçmaz, "Şu an deneyim turizmi çalışmaları da yapıyoruz. Bu konuda değişik bölgelerle çalışmaya başladık. Örneğin Çanakkale'den zeytin rotası diye başladığımız içine Balıkesir, Ayvalık, Gömeç ve Akhisar'ı da alan zeytin hasadı deneyimlediğimiz, değişik bölgelerde tarladan üreticiye ulaşım safhasına kadar hangi yolların izlediğini deneyimlediğimiz birkaç günlük paket tur içeriği oluşturmaya çalışıyoruz. Zaman içinde bu çalışmaları tüm bölgelere yayacağız" diye konuştu.

GASTRONOMİ TRENİ ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Gastronomi Treni'nin charter seferleri yani tren kiralanarak seyahat edilebilmesine olanak sağlayacak bir çalışma için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile görüşmelerin bulunduğu da öğrenilirken, trenin ilk etapta Adana, Zonguldak, Kars gibi güzergahlarda olmasının hedeflendiği kaydedildi. Trenler haftada 1-2 defa paket turlar halinde olacak. Projenin ilerleyen safhasında Gastronomi Treni demiryolu bulunan tüm bölgelere yaygınlaştırılacak.