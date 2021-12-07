Saçlarınızın dökülmesini nasıl önlersiniz?

Normal sayıda saç teli dökülmesi günde 50-100 adet civarındadır. Avrupa Şafak Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Alborz
Moshfeghi, saç dökülmesi ile ilgili bakın neler söylüyor...
NEDENLERİ...
Saç dökülmesi sebepleri kişiye, topluma, genetik faktörlere, beslenmeye, ilaç kullanımına, yaşa, cinsiyete ve bakıma bağlı olabilir. Saç dökülmesi sebepleri arasında mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları sayılabilir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtilerinden biri de olabilir. Bir saç telinin ömrü 4-6 yıldır ve sağlıklı bir saç derisinde ortalama 100 bin adet saç bulunur. Erişkinlerde günde ortalama 100-150 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir. Saç dökülmesi sağlıklı bir insanda 2 ay boyunca sürüp, yılda 3 kez tekrarlanır. Dökülme eğer 2 aydan fazla sürüyorsa dikkat edilmesi gerekir. Saç dökülmesinin, hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı nedenleri olabilir. Dökülme, tetikleyici faktörlerden 3-4 ay sonra başlamakta ve tedavi edildikten 6-12 ay sonra normale dönebilmektedir.
Saç dökülmesini önlemek için neler yapılabilir?
Saç dökülmelerini önlemek, saçların sağlıklı uzaması ve canlı görünmesini sağlamak için yapmanız gerekenleri şöyle sıralayabiliriz...
Bilinçsizce diyet yapmayın, gerekiyorsa bunu doktor kontrolünde yapın. Düzenli ve dengeli beslenmeye önem verin. Karbonhidratlı besinleri çokça tüketmeyin. Daha çok protein ağırlıklı beslenmeye çalışın. Uyku saatlerinize dikkat etmeye çalışın.
STRESTEN UZAK DURUN
Saçların beslenmesi ve canlanması için vitaminlerin ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Çinko
, B12, bakır, folik asit içeren besinler tüketin. Sigara
ve alkol kullanımını alışkanlık haline getirmeyin. Mümkünse ikisinden de uzak durmalısınız. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan 'fast-food' tarzında yeme alışkanlığınız varsa bu alışkanlığınızı derhal bırakın. Antioksidan yiyecekleri (sebze-meyve) sofranızdan eksik etmeyin.
Uzman kontrolü dışında, kulaktan dolma bilgilerle tavsiye edilen ilaçları, bilinçsiz uygulanan maske ve karışımları saçınıza uygulamayın.
Klinikte yapılan tedaviler nelerdir?
Saç dökülmelerinin tiplerine göre doktorunuz tarafından PRP, mezoterapiler, saç lazeri ve gerekirse ilaç tedavileri (İlaçlı Karışım Spreyler) önerilmektedir.
YANLIŞ BESLENME ETKİLİYOR
Mevcut
her saç telinin bir yaşam döngüsü vardır. Her saç teli 4-6 yıl yaşar, sonra dinlenir ve daha sonra da dökülür. Saç dökülmesinin çok farklı nedenleri olabilir. Önemli olan bu nedenin saptanması ve uygun tedavinin yapılmasıdır.
1-
Genetik faktörler
2-
Deri problemleri
3-
Yanlış beslenme
4-
Vitamin ve minerallerin eksikliği
5-
Hormonal nedenler
6-
İç hastalıkları ve ilaç kullanımı
7-
Doğum ve kemoterapi
8-
Kozmik etkenler (Fazla kozmetik ürün kullanımı)
9-
Stres ve depresyona bağlı dökülme