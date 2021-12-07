Saçlarınızın dökülmesini nasıl önlersiniz?

Giriş Tarihi: 7.12.2021

Güzel ve sağlıklı saçlara sahip olmanın yolu, düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Karbonhidratlı besinlerden uzak durun, daha çok protein ağırlıklı beslenmeye çalışın. ‘Fast-food’ tarzında yeme alışkanlığınız varsa derhal bırakın!