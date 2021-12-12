Prof. Dr. Nida Gelincik Kaçar: “Saç dökülmesi tedavi edilebilir bir hastalıktır”

Saç dökülmesi kadınlarda ve erkeklerde sık görülen, endişe verici bir sağlık problemidir. Saçların dökülmesi nedeniyle, psikolojik ve sabahları yastıkta çok sayıda dökülmüş saç, at kuyruğunda hacim kaybı, kellik ve saçlarda açılmalar gibi estetik sorunlar meydana geliyor. Saç telleri dökülmeye başladığı andan itibaren alınması gereken bazı tedavi yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden biri ilaçla tedavi yöntemi diğeri ise saç mezoterapisidir. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Öğretim A.D. Üyesi Prof. Dr. Nida Gelincik Kaçar saç dökülmesi ve tedavileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Nida Gelincik Kaçar medikal tedaviler hastalık son döneme ilerlemeden ivedilikle başlanması gerektiğini belirterek, "Saç dökülmelerinin büyük bölümü kıl kökünün kalıcı harabiyete uğramadığı saç hastalıkları nedeniyledir. Bu grup skatrisyel olmayan saç dökülmeleri olarak adlandırılır. Erkek tipi saç dökülmesi (androjenik alopesi), telogen effluvium, saç kıran (alopesi areata) bu gruptaki en sık hastalıklardır. Erkek tipi saç dökülmesi erkeklerde çok sık olsa da kadınlarda da ortaya çıkabilir. Erkeklerde klinik olarak tepe bölgesinde kellik şeklinde olur ve tanı kolaydır. Kadınlarda tam kellikle sonuçlanmaz ve sıklıkla ön saçlı deri çizgisi korunur. Kıl kökü giderek regrese olur küçülür ve buna paralel giderek daha ince saç üretir ve son dönemde artık hiç saç üretememeye başlar. Medikal tedaviler hastalık son döneme ilerlemeden ivedilikle başlanmalıdır." dedi.

"GEBELİK, STRES, VİTAMİN EKSİKLERİ, FARKLI SİSTEMİK HASTALIKLAR SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN"

Prof. Dr. Kaçar, "Telojen efluviumda ise mekanizma farklıdır. Saç yaşam döngüsünün üç fazı vardır. Aktif saç üretiminin ve büyümesinin olduğu anagen faz, saç dejenerasyonun başladığı katagen faz saçların yüzde 10'undan azı ve saçların döküldüğü telojen faz. Sağlıklı kişilerde saçların yaklaşık yüzde 90'ı anagen, Yüzde 10'u katagen ve yüzde 5 ila yüzde 10'u telojen fazda olur. Telojen efluviumda saçların daha büyük bölümü telojen yani dökülme fazına geçer. Gebelik, stres, bazı vitamin eksikleri, farklı sistemik hastalıklar nedenler arasında sayılabilir. Saç hacminde azalma ve saçların özellikle ön taraf her iki yanda iyice azalması tipik özellikleridir. Saç kıran akut, para gibi açılmaların olduğu yamalı bir saç dökülmesidir. Etiyoloji bilinmemektedir, ancak muhtemelen otoimmün olduğu düşünülmektedir. Hastalar tek bir atak geçirebilir veya remisyon ve nüks olabilir. Tüm saçlı deri ve hatta tüm vücut kılları da dökülebilir." ifadelerini kullandı.

"TANIDAN SONRA TEDAVİYE HIZLICA BAŞLANMALI"

Nida Gelincik Kaçar sözlerine şöyle devam etti: "Kalıcı saç kaybına yol skatrisyel alopesilerde genellikle saçlı deride kızarıklık, atrofi, incelme, kıl diplerinde kepeklenme gibi bulgular eşlik eder. Tanı için dökülme paterni, klinik bulgular, trikoskopik inceleme ve bazen biyopsi gereklidir. Tanı konulduktan sonra tedaviye hızlıca başlamakta fayda vardır. Çeşitli topikal ajanlar, vitamin veya demir desteği, PRP (trombositten zengin plazma), mezoterapi, lazer gibi tedavi seçenekleri vardır. Altta yatan sistemik hastalık varsa bu hastalık tedavi edilmelidir. Skatrisyel alopesilerde hastalığa göre uygun sistemik tedavi de verilir."

Prof. Dr. Kaçar saç dökülmesi şikâyeti olan bir hastanın Dermatoloji Uzmanı bir doktor tarafından ayırıcı tanıya girebilecek hastalıklar açısından muayene edilmesi ve tedavisinin bu doğrultuda planlanarak erkenden başlanması konusunda da uyarılarda bulundu.