Omicron varyantı bağışıklıktan kaçabiliyor mu?

Koronavirüs salgınında tüm dünyanın gündemi, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı. Dünya Sağlık Örgütü Omicron'un eşsiz bir hızla yayıldığını ifade ederken uzmanlar, yeni varyantın ağır seyredip seyretmediği ile ilgili henüz yeterince veri olmadığını ifade ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Ertürk Şengel, "Omicron varyantı Delta da dâhil olmak üzere diğer SARS-CoV-2 varyantlarına göre daha kolay bulaşıyor ancak bunun için belli bir oran vermek henüz mümkün değil" şeklinde konuştu.

SEMPTOMLARI DİĞER VARYANTLARLA AYNI

Omicron varyantının diğer varyantlardan daha ağır seyredip seyretmediğinin henüz net olmadığını dile getiren Şengel, "Gelen ilk datalara göre Güney Afrika'da hastaneye yatışta artış tespit edilmesine rağmen bu durum aslında enfekte olan kişi sayısının fazla olmasına bağlı olabilir. Omicron varyantının semptomlarında da diğer varyantlardan farklı bir durum tespit edilmedi" ifadelerini kullandı. Omicron'un bağışıklıktan kaçıp kaçamayacağı konusunda ise Şengel, "Mevcut aşıların Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerde hastaneye yatış, ağır hastalık ve ölüm oranını azalttığı düşünülüyor" dedi.

OMİCRON TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA KİŞİDE OLABİLİR

Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantının daha fazla kişiye yayılmış olmasının muhtemel olduğuna dikkat çeken Şengel, şunları söyledi: "Virüsün diğer varyantlara göre çok daha kolay bulaştığını düşünürsek daha fazla kişiye yayılmış olması muhtemel. Delta varyantı da ilk kez tespit edildiğinde durum bu şekildeydi. Daha sonra baskın olarak görülen varyant haline gelmişti. Omicron varyantının baskın hale gelmemesi tamamen toplum olarak bizim elimizde. Virüsün bulaşını engellemek adına maske takmak, sık el hijyeni uygulamak, temas durumunda uygun süre izole olmak gibi tedbirleri alarak bunu başarabiliriz. Tabi bu toplu hareket ile başarılacak bir şey. Eğer aşılanma oranını arttırıp maske, mesafe, hijyen kurallarına uymazsak bu yeni varyantın daha baskın hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır."

SPEKÜLASYONLARA İTİBAR ETMEYİN UZMANLARI DİNLEYİN

Pandemi sürecinde yaklaşık 2 yılın sonunda ne yazık ki bu virüsle yaşamaya alıştığımızı ifade eden Şengel, şöyle devam etti: "Kazara maskesiz dışarı adım attığımızda sanki ev anahtarımızı unutmuşuz gibi bir hisse kapılıyoruz. Birçok varyant ortaya çıktı ve daha da çıkabilir. Sonuçta virüsten korunmak için standart korunma önlemlerini almak ve aşı olmak çok önemli. Ortaya çıkabilecek spekülasyonlara karşı konunun uzmanları dışında ortaya atılan söylemlere itibar edilmemeli. Omicron ile ilgili bilinmezlikler henüz çok ve çalışmalar halen devam ediyor."