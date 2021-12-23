Giriş Tarihi: 23.12.2021

Filtreler yüzünden gençler estetik olmak istiyor DİDEM SEYMEN

İdealize edilmiş kadın ve erkek görüntüleri, eksiklik ve yetersizlik duygusuna neden olabilir. Filtrelerle ideal yüz ve beden şekline yaklaşmaya çalışan gençler, kendi bedenine yabancılaşmakta ve gerçek yaşamda çeşitli müdahalelere girişmektedirler