Minik Şeyma’ya umut oldular

Skolyoz, ağır MMR, serebral palsi ve kendini ısırma hastalığı gibi birçok rahatsızlıkla mücadele eden 7 yaşındaki Şeyma Lina'nın yüzü güldü. Şeyma Lina'nın yürüyebilmesi için ihtiyacı olan yürüme robotu "InnoWalk" için 3 hafta önce Uşak Belediyesi'ne giden anne Semiha Otur 'un müracaatı üzerine Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti. Minik Şeyma için kampanya başlatan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kısa sürede çok sayıda yardımseverin desteği ile minik Şeyma'ya umut oldu. Minik Şeyma için düzenlenen kampanyanın birikimi ile yürüme robotu "InnoWalk" temin edildi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve beraberindekiler minik Şeyma'nın yaşadığı eve giderek sürpriz yaptı. Kapıyı açan anne Otur, kızının tedavisinde ihtiyaç duyduğu yürüme robotunu "InnoWalk" karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

"BİZİ YAKINLARI GİBİ BİLDİLER"



Sürprizi görünce şaşkınlığını gizleyemeyen anne Semiha Otur, minik Şeyma'nın bebekliğinden bu yana sahip olduğu birçok hastalık nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini, bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Çok mutlu olduklarını da belirten Anne Otur, "Belediye başkanımız ve belediye personelleri bizimle çok güzel ilgilendiler. Bizi bir yakınları gibi bildiler. Kimse umursamazlık yapmadı. 'Mesaim bitti, ben gidiyorum' demedi. Bu sürprizle beni ve kızımı çok mutlu ettiler. Artık Şeyma'nın da severek kullanabileceği, çektiği ağrıları hafifleteceği bir yürüteci var. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"DAİMA EVLADIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise, yaklaşık iki hafta önce Şeyma Lina ile tanıştığını hatırlatarak; "Kendisinin, skolyoz başta olmak üzere, self mutilasyon gibi Dünya'da da ender görülen çeşitli rahatsızlıkları olduğunu gördük ve tedavi için de bu hastalığa rağmen yürümesini sağlayacak, şifa olmasını umduğumuz bir cihaz konusunda bizlerden destek istemişti. Biz de Uşak Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile hayırseverlerimiz vasıtasıyla bu cihazı Konya'dan temin ettik. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımız Konya'ya gittiler ve cihazı alıp getirdiler. Bugün de Şeyma Lina'ya bir sürpriz yaparak bu cihazı kendisine teslim ettik. İnşallah bu cihazın, evladımızın yürüyebilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. O tabii daha bu sürecin başında. Bundan sonra tedavi sürecinde de inşallah biz Uşak Belediyesi olarak daima evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"YÜRÜYÜP KOŞTUĞU GÜNLERDE TEKRARDAN ZİYARET EDECEĞİZ"



Başkan Çakın, sözlerine şöyle devam etti: "Ben tabii bu işe vesile olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza, bu cihazın temininde katkı sağlayan tüm Uşaklı hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Uşak'ta yapmış olduğumuz faaliyetlerde Uşaklı hayırseverlerin çok büyük katkıları var. Bizler de belediye olarak hayırseverlerimizden gelen ayni ve nakdi yardımları yerlerine ulaştırmaya devam edeceğiz. İnşallah Şeyma Lina'yı da yürüyüp koştuğu günlerde tekrardan ziyaret edeceğiz"