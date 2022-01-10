Jasper Taşının Faydaları Nelerdir? Jasper Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Doğada genellikle kırmızı rengi ile ortaya çıkar. Oldukça parlaktır ve üstünde benek biçiminde desenleri bulunur. Geniş bir renk spektrumu vardır ve bunlar yoğunlukla kırmızı, kahverengi, sarı veya yeşildir. Çok nadir olmak üzere bazen mavi olanına rastlamak mümkündür. İsmi, Latince'de benekli anlamına gelir. Bu çok özel renklere sahip taşın ağırlıklı olarak bulunduğu bölgeler, Hindistan, Rusya, Mısır, Madagaskar, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika'dır. Yarı değerli sayılan Jasper, mücevher yapımında çokça tercih edilir. Boncuklar, kolye, yüzük, bilezik ve diğer takılarda kullanılır. Güçlü manevi bir enerjiye sahiptir ve ruh haline olumlu etki eden özellikleri vardır. Jasper taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Jasper taşı özellikleri bakımından zengindir. Onu diğer kristallerden ayıran kendine has bir karakteristiği vardır.
Jasper taşı ne işe yarar diye merak ediyorsanız, insan sağlığına iyi gelen birçok faydası vardır. Bu taş, dokuları bozulan iç organların tedavisinde takviye edici bir güçtür. Mide ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.
Aynı zamanda magnezyum, çinko gibi vücutta bulunan belli başlı vitamin ve minerallerin daha iyi çalışmasını sağlar. Burun kanamasını engellemeye yardımcı olur. Ruh sağlığına iyi gelir, şifalı enerjisi ile gerginliği azaltır. Cömert, mütevazı, merhametli ve sabırlı davranmaya teşvik eder. Öfke patlamalarını kontrol altına almada etkilidir.
Ezoterik anlamda Jasper taşı anlamı, barış, cesaret ve gücün enerjisidir. Kendi ile iletişime geçen herkese sabır ve dayanıklılık verir. Bu taşı üstünde taşıyan biri daha iyimser ve özgür hissedebilir. Besleyici bir taş olması ile ünlüdür sakin ve huzurlu kalmanıza yardımcı olduğu söylenir. Jasper aynı zamanda dürüstlüğü sembolize eder. Kişinin kendisine karşı dürüst olmasını, vicdanının sesini dinlemesini ve olayların iç yüzünü görmeyi destekler.
Gerçek Jasper taşı nasıl anlaşılır diyorsanız eğer, cam veya bıçakla çizmeyi deneyebilirsiniz. Gerçekten sert olduğu için kolaylıkla çizilmez ve kırılmaz. Sahte olanları ise yumuşaktır ve çizilebilir. Bir diğer önemli nokta ise opaklıktır. Gerçek Jasper yapısı, ışığın bünyesinden geçmesine kesinlikle müsaade etmez.
Şifalı taş meraklıları tarafından Jasper taşı nasıl temizlenir konusu sıkça merak edilir. Hiç zorlanmadan kolayca temizlenebilir. Sert dokusu sayesinde suyla tepkimeye girdiğinde kimyasal bir çözünmeye uğramaz. Ilık su, beyaz sabun, bez parçası veya yumuşak bir fırça ile dikkatlice ovalayarak taşınızı temizleyebilirsiniz. Bu işleme başlamadan önce suda biraz bekletmeniz işinizi kolaylaştırır.