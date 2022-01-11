Güneş Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Güneş Taşı Ne İşe Yarar?

Günümüzde Güneş taşı, farklı pek çok ülkede çıkarılmakta ve ticareti yapılmaktadır. Avustralya, Kanada, Çin, Etiyopya, Hindistan, Meksika, Norveç, Rusya, Tanzanya, Amerika Birleşik Devletleri rezerv ve üretim bakımından zengindir. ABD'de yer alan Oregon, Güneş Taşı yatakları ile meşhurdur. Özellikle Lake County ile Harney County'de yoğun olarak bulunur. Bu bölgelerde fenokrist biçiminde rastlanır. Genellikle doğal taşların kimyasal yapısında inklüzyon vardır. Bunlar içeriklerindeki yabancı maddelere verilen isimdir. Parlaklığı azaltırlar, bu nedenle kristalin çekiciliğini gölgelemiş olurlar. Ancak Güneş taşında bulunan plaka şeklindeki inklüzyonlar tam tersine parlaklık vericidir. Çünkü ışığı yansıtıcı özelliktedir ve kristalografik ekseni ile uyum içindedir. Bu yüzden göz kamaştıran bir ışıltıya sahiptir.

Güneş Taşı Özellikleri Nelerdir?

Diğer doğal kristaller gibi Güneş taşı da feldispat minerallerinden biridir.

Sodyum kalsiyum ve alüminyum silikattan oluşur. Kimyasal formülü şu şekildedir; (AlSi3O8) Ca (Al2Si2O8)

Turuncu ve kahverengi ağırlıklı bir rengi vardır. Rengi ile güneşi anımsattığı için adını buradan alır.

Sertlik derecesi ortadır. Mohs ölçeğinde 6 ve 6.1 arasında bulunur.

Dünyada en çok Güneş taşı ihracatı yapan ülkelerin başında, ABD ve Hindistan gelir.

Goetit trombositler ile hematitin neden olduğu ışık yansıtma özelliğine sahiptir. Bu yüzden kırmızı ve nadiren yeşil ışıltılar saçan bir plajiyoklaz feldispat çeşididir.

Güneş taşı, Orta Çağ'da yön bulmak amacıyla kullanılmıştır.

Aktif olarak madencilik faaliyetlerini sürdüren ABD'nin Oregon eyaletinin resmi taşıdır.

Güneş Taşı Ne İşe Yarar?

Şans, bolluk ve bereket getiren Güneş taşı, vücuttaki tüm çakraların temizlenmesine yardımcı olur. 6. hissi geliştirir, olumlu duyguları aşılar ve kişinin kendisini daha neşeli ve iyi hissetmesini sağlar. Kaygı ve yersiz korkuların yerine, huzur ve güven duygularını koymaya yardımcı olur. Stresi ve bundan kaynaklı oluşabilecek rahatsızlıklara karşı adeta bir kalkan görevi görür.

Özgürlük duygusunu perçinler, kullanıcısını kendi kendine yetebilen, bağımsız ve güçlü bir birey olmasını destekler. İçinde bulunduğumuz çağın belki de en büyük problemi olan depresyon ve umutsuzluğu azaltır. Bu anlamda tam bir antidepresan gibi işe yarardır.

Güneş Taşı Faydaları Nelerdir?

Gırtlak ve diğer boğaz hastalıklarına karşı koruyucudur, ülser ve diğer mide sorunlarını da çözmeye yardımcı olur.

Omurga, romatizma ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

Mevsim geçişlerinden kaynaklı hüznü ve depresyonu engeller.

Kemiklerin sağlıklı kalması için gerekli olan D vitamini deposudur. Vücudun bu vitamini daha iyi işlemesini sağlar.

Aurayı bloke eden negatif enerjileri etkisiz hale getirir.

Yaşama sevincini artırır, duygusal ilişkilerin daha iyi hale gelmesine yardım eder.

Sakral çakra ile iletişim halindedir, bu nedenle meditasyon için kullanımı yararlıdır.

Kişinin hayatını düzene sokmasını teşvik eder, insanlar arasındaki iletişimi güçlendirerek sosyal hayatı iyileştirir.

Üçüncü göz çakrasının arınmasını sağlar. Bu çakra aydınlanmayı ve duyu organlarının ötesindeki durumları sezmeyi temsil eder.

Güneş Taşı Anlamı Nedir?

Şifa ile eş anlamlı olan bu taş, Güneş Tanrısı Ra ile özdeşleştirilir. Eski Mısırlılar, güneşin bir parçası olduğuna ve yeryüzüne indiğine inanmışlardır. Kızılderililer tarafından iyileştirici güçleri bilindiği için hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Yerliler, Güneş taşının neşe ve güç verdiğini düşünmüşlerdir. İskandinavya topraklarının ataları olan Vikingler, yön bulmak için tıpkı bir pusula gibi yararlanmışlardır. Onlar için aydınlatan ve yol gösterici bir anlamı vardır.

Gerçek Güneş Taşı Nasıl Anlaşılır?

Güneş taşının değerini belirleyen, temel özellikleridir. Rengi ve parlaklığı bu anlamda önemlidir. Aventurescence'ın kalitesi ne kadar yüksek ise, taşın fiyatı da bir o kadar artar. Sahte olanların fiyatı düşüktür. Ayrıca gerçek olanlarının üzerinde beyaz damarlar bulunur. Eğer yoksa büyük ihtimalle sahtedir.

Birçok değersiz taş türü boyanarak, değerli olanların taklidi şeklinde piyasaya sürülmektedir. Aldığınız Güneş taşının boyalı olup olmadığını kontrol etmek için tinerle veya aseton ile silebilirsiniz. Boya veriyorsa kesinlikle gerçek değildir.

Güneş Taşı Nasıl Temizlenir?

Bu taşı buharlı ve yüksek ısılı temizleyicilerden uzak tutmalısınız. Klasik bir şekilde ılık sabunlu su ile yıkamalısınız. Aşındırıcı ve keskin içerikli deterjanları ve solüsyonları kullanmamanız gerekir. Çünkü yüzeyde çizik ve kimyasal tepkimeden kaynaklı lekelenmelere neden olabilirler. Özellikle hidroklorik asit, beyazlatıcı olmasından dolayı Güneş taşı için zarar vericidir.