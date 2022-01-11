Güneş Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Güneş Taşı Ne İşe Yarar?

Günümüzde Güneş taşı, farklı pek çok ülkede çıkarılmakta ve ticareti yapılmaktadır. Avustralya, Kanada, Çin, Etiyopya, Hindistan, Meksika, Norveç, Rusya, Tanzanya, Amerika Birleşik Devletleri rezerv ve üretim bakımından zengindir. ABD'de yer alan Oregon, Güneş Taşı yatakları ile meşhurdur. Özellikle Lake County ile Harney County'de yoğun olarak bulunur. Bu bölgelerde fenokrist biçiminde rastlanır. Genellikle doğal taşların kimyasal yapısında inklüzyon vardır. Bunlar içeriklerindeki yabancı maddelere verilen isimdir. Parlaklığı azaltırlar, bu nedenle kristalin çekiciliğini gölgelemiş olurlar. Ancak Güneş taşında bulunan plaka şeklindeki inklüzyonlar tam tersine parlaklık vericidir. Çünkü ışığı yansıtıcı özelliktedir ve kristalografik ekseni ile uyum içindedir. Bu yüzden göz kamaştıran bir ışıltıya sahiptir.
Şans, bolluk ve bereket getiren Güneş taşı, vücuttaki tüm çakraların temizlenmesine yardımcı olur. 6. hissi geliştirir, olumlu duyguları aşılar ve kişinin kendisini daha neşeli ve iyi hissetmesini sağlar. Kaygı ve yersiz korkuların yerine, huzur ve güven duygularını koymaya yardımcı olur. Stresi ve bundan kaynaklı oluşabilecek rahatsızlıklara karşı adeta bir kalkan görevi görür.
Özgürlük duygusunu perçinler, kullanıcısını kendi kendine yetebilen, bağımsız ve güçlü bir birey olmasını destekler. İçinde bulunduğumuz çağın belki de en büyük problemi olan depresyon ve umutsuzluğu azaltır. Bu anlamda tam bir antidepresan gibi işe yarardır.
Şifa ile eş anlamlı olan bu taş, Güneş Tanrısı Ra ile özdeşleştirilir. Eski Mısırlılar, güneşin bir parçası olduğuna ve yeryüzüne indiğine inanmışlardır. Kızılderililer tarafından iyileştirici güçleri bilindiği için hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Yerliler, Güneş taşının neşe ve güç verdiğini düşünmüşlerdir. İskandinavya topraklarının ataları olan Vikingler, yön bulmak için tıpkı bir pusula gibi yararlanmışlardır. Onlar için aydınlatan ve yol gösterici bir anlamı vardır.
Güneş taşının değerini belirleyen, temel özellikleridir. Rengi ve parlaklığı bu anlamda önemlidir. Aventurescence'ın kalitesi ne kadar yüksek ise, taşın fiyatı da bir o kadar artar. Sahte olanların fiyatı düşüktür. Ayrıca gerçek olanlarının üzerinde beyaz damarlar bulunur. Eğer yoksa büyük ihtimalle sahtedir.
Birçok değersiz taş türü boyanarak, değerli olanların taklidi şeklinde piyasaya sürülmektedir. Aldığınız Güneş taşının boyalı olup olmadığını kontrol etmek için tinerle veya aseton ile silebilirsiniz. Boya veriyorsa kesinlikle gerçek değildir.
Bu taşı buharlı ve yüksek ısılı temizleyicilerden uzak tutmalısınız. Klasik bir şekilde ılık sabunlu su ile yıkamalısınız. Aşındırıcı ve keskin içerikli deterjanları ve solüsyonları kullanmamanız gerekir. Çünkü yüzeyde çizik ve kimyasal tepkimeden kaynaklı lekelenmelere neden olabilirler. Özellikle hidroklorik asit, beyazlatıcı olmasından dolayı Güneş taşı için zarar vericidir.