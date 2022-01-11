Oltu Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Oltu Taşı Ne İşe Yarar?

Kimyasal yapısında yoğun olarak karbon bulunur. Çok sert olmayan, ancak kompakt bir yapıya sahiptir. Oltu taşı bir linyit türüdür ve genellikle siyah renkte çıkar. Özellikle Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Dutlu Dağı bölgesinden çıkarılır. İsmini de çıkarıldığı ilçeden alır. Görüntüsü nedeniyle Rus taşına benzetilir ancak kendine has bir karakteristiği vardır ve ona göre daha ağırdır. Erzurum, dünyanın en iyi Oltu taşına sahiptir.

Oltu Taşı Özellikleri Nelerdir?

Oltu taşı, hayvan ve bitki kalıntılarının fosilleşmesinden meydana gelen Kehribar'ın bir türüdür.

Genellikle siyah olarak bilinse de, kahverengi, sarı ve ender bir şekilde yeşil olanına da rastlanır.

Erzurum dışında dünyada en çok, İspanya, ABD, Almanya, Polonya, Hindistan, İngiltere ve Rusya'da bulunur ve ihraç edilir.

Sert ve sağlam bir yapısı yoktur, bu yüzden kolayca takı ve tespih yapımında kullanılır. Mohs ölçeği derecesi 3'tür.

Bir linyit türü olduğu için oldukça yanıcıdır. Taş haline gelmiş bir kömürdür de denilebilir.

Kaynağındayken yumuşak olan Oltu taşı, çıkarıldıktan sonra sertleşmeye başlar.

C, H,O.N (değişken) kimyasal formülüdür.

Saydam olmayan opak bir yapısı vardır.

Oltu Taşı Ne İşe Yarar?

Oltu taşı Türkiye'de özellikle tesbihleri ile meşhurdur. Ayrıca, yüzük, kolye, bilezik, broş, hediyelik eşya, ev aksesuarları ve diğer alanlarda sıklıkla yararlanılır. Altın ve gümüş ile birlikte kullanılır. Genellikle ekstra parlaklığa sahip olması nedeniyle reçine ile kaplanır. Şifalı, doğal bir taştır, bu nedenle sadece estetik görünümü nedeniyle kullanılmaz. Negatif enerjileri zayıf düşürür ve kişi üzerindeki etkilerini azaltır. Gerginliği ve vücuttaki elektriklenmeyi önler.

Oltu Taşı Faydaları Nelerdir?

Topraklanma hissini artırmaya yardımcıdır. Rahatlatıcı etkisi ile huzur ve sakinlik verir.

Negatif enerjinin vücuttan atılmasına destek olur.

Cesaret vericidir, özgüveni artırır, toplum içinde rahat hareket etmeye ve çekingenlikten kurtulmaya yardımcı olur.

Bazı psikolojik hastalıklara ve duygudurum bozukluklarına iyi gelir. Özellikle panik ataktan şikayetçi olanların kullanması tavsiye edilir.

Stres kaynaklı baş ağrılarına ve migrene karşı etkilidir.

Lenf bezlerini dirençli kılar ve daha iyi çalışmasını sağlar. Hastalıklara karşı güçlendirir.

Saç beyazlığına iyi gelir, dökülmeyi azaltmaya çalışır.

Unutkanlığa karşı etkilidir.

Kas ve diğer ağrılara iyi gelir. Sorunlu bölgeye yerleştirilmesi, ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.

Oltu Taşı Anlamı Nedir?

Oltu taşı, negatif enerjilere karşı bir koruma duvarı niteliği taşır ve tam anlamıyla bir sabır taşıdır. Bilişsel süreçlerin daha iyi işlemesine yardımcı olur. Boğaz çakrasının temizlenmesinde etkilidir. Hatta Tiroid gibi boğaz bölgesindeki hastalıklar üzerinde şifalı bir etkiye sahiptir. Kullanıcısını, optimist bir şekilde düşünmeye teşvik eder. Bu anlamda depresyonun hafiflemesini sağlar. Huzuru ve sakinliği temsil eder. Yatıştırıcı özelliği nedeniyle, sinirli insanlar tarafından kullanılması tavsiye edilir.

Gerçek Oltu Taşı Nasıl Anlaşılır?

Tespihten, takı yapımına kadar birçok şekilde ortaya çıkan Oltu taşının sahte olup olmadığını anlamak kolaydır. Gerçek olanları daha parlak ve doygun renklere sahiptir. Test etmek için bir zımparadan yararlanabilirsiniz. Taşın görünmeyen bir kısmını hafifçe zımparalayabilirsiniz. Eğer yüzeyi reçine ile kaplı değilse, muhtemelen tozlaşmaya başlar. Bu gerçek olduğunun belirtisidir.

Bir iğneyi alın ve ısıtın, daha sonra taşa batırmaya çalışın. Tamamen içine giriyorsa sahtedir, eğer bir yerden sonra ilerlemekte zorlanıyor ve duruyorsa, yüzeyinde reçine bulunan bir Oltu taşı söz konusu olabilir. Tüm bunların haricinde, taşınızın sahte olmasını istemiyorsanız güvenilir bir yerden satın almanız önem arz eder. Yarı değerli bir taş olduğu için zaten fiyatı biraz pahalıdır ve bu sahte olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir.

Oltu Taşı Nasıl Temizlenir?

Tüm doğal taşlar gibi Oltu taşının da temizlenmeye ve deşarj olmaya ihtiyacı vardır. Bunlar taşın ömrünü uzatır ve şifalı etkilerini artırır. Negatif enerjileri etkisiz hale getiren ve içine çeken Oltu taşını, bir gün boyunca toprak altında bekletmeniz gerekir. Toprak, içindeki kötü enerjiyi çekerek arındırır. Bunu yapmak için saksınıza ya da varsa bahçenize gömebilirsiniz. Ertesi gün çıkararak, ılık sabunlu su ve yumuşak bir bez yardımıyla silerek temizleyebilirsiniz.